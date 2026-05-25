Загрозу з Білорусі видно. Але чи варто боятися?

Білорусь знову у порядку денному

Північ знову в порядку денному. Напрямок Білорусь – Брянська область фігурує як той, звідки Росія опрацьовує сценарії додаткових нападів на Чернігівсько-Київський напрямок.

Тема, з якої легко зліпити допис про «новий лютий 2022-го»: кордон, Білорусь, північ, Київ – слова самі складаються в тривожний заголовок. І саме тому з нею варто поводитися холодно, бо тривога тут – це не реакція на загрозу, а окремий ресурс, який ворог радо використає безкоштовно.

Почнімо з того, чим білоруський напрямок 2026-го відрізняється від 2022-го. Тоді була раптовість, відсутність укріплень на півночі й армія, яку ще тільки розгортали.

Зараз – навпаки: загрозу бачать заздалегідь, напрямок під спостереженням, на ньому працюють інженерні й оборонні заходи, а сам сценарій «втягування Білорусі» прораховується як один із можливих, а не приходить як грім серед ясного неба. Це принципова різниця. Раптовий удар і очікуваний, прорахований удар – це дві різні воєнні реальності, навіть якщо на мапі стрілка йде з того самого місця.

Друга деталь – Мінськ. Лукашенко роками тримається тактики «майданчик надам, армію – ні»: дозволяє використовувати білоруську територію й повітряний простір, але уникає прямого вступу у війну, бо розуміє, чим це обернеться для нього особисто.

Українське попередження про «значні наслідки» в разі втягування Білорусі адресоване саме цьому розрахунку. Це не погроза заради ефекту, а нагадування Лукашенку про ціну рішення, яке він поки не ухвалив і ухвалювати не поспішає.

Поки для Мінська ціна участі вища за ціну ухиляння, він ухилятиметься – і завдання української дипломатії та розвідки полягає в тому, щоб ця арифметика для нього не змінилася.

Третє, і головне за змістом: відповідь не зводиться до оборони напрямку. Логіка тут двостороння – превентивні кроки і щодо Білорусі, і щодо тих частин Росії, звідки походить загроза. Це важлива зміна оптики порівняно з суто оборонним мисленням «закопаємось і відібʼємось».

Загрозу не просто фіксують і чекають на її реалізацію – її прораховують з обох боків, зокрема й тим, що частина завдань розвідки лишається непублічною. Не все, що держава бачить і робить, варто викладати на стіл; стриманість тут – це теж елемент розрахунку, а не недомовка.

За цим усім стоїть риса, яку нечасто роблять темою допису, бо її складно драматизувати: зрілість оборонної політики. Це коли держава бачить загрозу й не панікує; коли готується відповідати, але не біжить попереду подій; коли тримає холодний тон навіть там, де матеріал спокушає на тривогу.

Зеленський, до речі, цей тон і задає – формулювання на кшталт «набридло, що постійно є така загроза» свідомо знижує градус, переводячи розмову з площини страху в площину втоми від рутинної, але керованої проблеми. Між істерикою «все пропало» і шапкозакидацтвом «зараз усе вирішимо» є вузька смуга тверезого розрахунку – і саме на ній оборонна політика працює, коли вона працює.

Що з цього випливає практично? Передусім – імунітет до інформаційних хвиль. Кожна новина про «загрозу з півночі» розрахована на емоційну реакцію, і найкорисніше, що їй можна протиставити, – власний холодний розрахунок: загрозу бачать, її прораховують, на неї є чим відповісти і на білоруському напрямку, і щодо визначених частин Росії. Панікувати з кожного сигналу – означає робити частину роботи ворога безкоштовно.

Тверезо стежити за тим, як держава реагує, і не плутати видиму загрозу з неминучою бідою – означає не давати себе розгойдати. У війні, яка триває довго, це не дрібниця, а окрема лінія стійкості, яку кожен тримає сам.