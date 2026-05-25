Головна Думки вголос Ігор Петренко
search button user button menu button
Ігор Петренко Політолог

Загрозу з Білорусі видно. Але чи варто боятися?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Поки для Мінська ціна участі вища за ціну ухиляння
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Білорусь знову у порядку денному

Північ знову в порядку денному. Напрямок Білорусь – Брянська область фігурує як той, звідки Росія опрацьовує сценарії додаткових нападів на Чернігівсько-Київський напрямок.

Тема, з якої легко зліпити допис про «новий лютий 2022-го»: кордон, Білорусь, північ, Київ – слова самі складаються в тривожний заголовок. І саме тому з нею варто поводитися холодно, бо тривога тут – це не реакція на загрозу, а окремий ресурс, який ворог радо використає безкоштовно.

Почнімо з того, чим білоруський напрямок 2026-го відрізняється від 2022-го. Тоді була раптовість, відсутність укріплень на півночі й армія, яку ще тільки розгортали.

Зараз – навпаки: загрозу бачать заздалегідь, напрямок під спостереженням, на ньому працюють інженерні й оборонні заходи, а сам сценарій «втягування Білорусі» прораховується як один із можливих, а не приходить як грім серед ясного неба. Це принципова різниця. Раптовий удар і очікуваний, прорахований удар – це дві різні воєнні реальності, навіть якщо на мапі стрілка йде з того самого місця.

Друга деталь – Мінськ. Лукашенко роками тримається тактики «майданчик надам, армію – ні»: дозволяє використовувати білоруську територію й повітряний простір, але уникає прямого вступу у війну, бо розуміє, чим це обернеться для нього особисто.

Українське попередження про «значні наслідки» в разі втягування Білорусі адресоване саме цьому розрахунку. Це не погроза заради ефекту, а нагадування Лукашенку про ціну рішення, яке він поки не ухвалив і ухвалювати не поспішає.

Поки для Мінська ціна участі вища за ціну ухиляння, він ухилятиметься – і завдання української дипломатії та розвідки полягає в тому, щоб ця арифметика для нього не змінилася.

Третє, і головне за змістом: відповідь не зводиться до оборони напрямку. Логіка тут двостороння – превентивні кроки і щодо Білорусі, і щодо тих частин Росії, звідки походить загроза. Це важлива зміна оптики порівняно з суто оборонним мисленням «закопаємось і відібʼємось».

Загрозу не просто фіксують і чекають на її реалізацію – її прораховують з обох боків, зокрема й тим, що частина завдань розвідки лишається непублічною. Не все, що держава бачить і робить, варто викладати на стіл; стриманість тут – це теж елемент розрахунку, а не недомовка.

За цим усім стоїть риса, яку нечасто роблять темою допису, бо її складно драматизувати: зрілість оборонної політики. Це коли держава бачить загрозу й не панікує; коли готується відповідати, але не біжить попереду подій; коли тримає холодний тон навіть там, де матеріал спокушає на тривогу.

Зеленський, до речі, цей тон і задає – формулювання на кшталт «набридло, що постійно є така загроза» свідомо знижує градус, переводячи розмову з площини страху в площину втоми від рутинної, але керованої проблеми. Між істерикою «все пропало» і шапкозакидацтвом «зараз усе вирішимо» є вузька смуга тверезого розрахунку – і саме на ній оборонна політика працює, коли вона працює.

Що з цього випливає практично? Передусім – імунітет до інформаційних хвиль. Кожна новина про «загрозу з півночі» розрахована на емоційну реакцію, і найкорисніше, що їй можна протиставити, – власний холодний розрахунок: загрозу бачать, її прораховують, на неї є чим відповісти і на білоруському напрямку, і щодо визначених частин Росії. Панікувати з кожного сигналу – означає робити частину роботи ворога безкоштовно.

Тверезо стежити за тим, як держава реагує, і не плутати видиму загрозу з неминучою бідою – означає не давати себе розгойдати. У війні, яка триває довго, це не дрібниця, а окрема лінія стійкості, яку кожен тримає сам.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Білорусь росія армія війна Олександр Лукашенко путін Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аналітик заявив, що стратегічні цілі Кремля стають усе менш досяжними
CNN: Путін планував захопити Україну, але тепер вимушений захищати Росію
20 травня, 13:21
Володимир Омелян пішов на війну з 24 лютого 2022 року
Ексміністр Омелян отримав підозру за ухилення від військової служби (документ)
14 травня, 09:41
Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу
Росія зірвала другий день перемир'я: Генштаб повідомив, куди вдарив ворог
10 травня, 17:59
Трамп шукає спосіб покласти край війні з Іраном, але чи знайде? Аналіз NYT
Трамп шукає спосіб покласти край війні з Іраном, але чи знайде? Аналіз NYT
6 травня, 01:45
На світ з'явилася нова друкована книга Ліни Костенко «Вітер з Марса»
Про Путіна та війну. Ліна Костенко випустила збірку поезій
4 травня, 10:38
Іран ухвалить закон, який обмежить судноплавство через Ормузьку протоку
Іран ухвалить закон, який обмежить судноплавство через Ормузьку протоку
3 травня, 00:58
СБУ атакувала ключовий нафтопереробний об’єкт РФ у Пермі
СБУ повторно вдарила по станції постачання нафти у Пермі
30 квiтня, 13:17
Наслідки масованого обстрілу Києва у ніч на 24 травня 2026 року
Удар по Києву: постраждали шість провідних культурних закладів
Вчора, 22:10
Переговори Сі Цзіньпіна з Путіним, корупція в Нацполіції. Головне за 20 травня 2026
Переговори Сі Цзіньпіна з Путіним, корупція в Нацполіції. Головне за 20 травня 2026
20 травня, 21:22

Ігор Петренко

Загрозу з Білорусі видно. Але чи варто боятися?
Загрозу з Білорусі видно. Але чи варто боятися?
Китай показав Путіну його справжнє місце
Китай показав Путіну його справжнє місце
Україну «злили»? Що насправді привіз Трамп із Пекіна
Україну «злили»? Що насправді привіз Трамп із Пекіна
Путін визнав справжню причину війни проти України
Путін визнав справжню причину війни проти України
Україна повертається на Південний Кавказ
Україна повертається на Південний Кавказ
Бабіш не Орбан. Чому Чехія не повторить шлях Угорщини
Бабіш не Орбан. Чому Чехія не повторить шлях Угорщини

Новини

«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Сьогодні, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Сьогодні, 16:29
Центробанк Росії оскаржив у суді ЄС використання своїх активів для допомоги Україні
Сьогодні, 15:38
Литва зафіксувала масовий витік даних із держреєстрів
Сьогодні, 15:22
В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua