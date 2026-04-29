Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту та росіянах, причетних до викрадення дітей

Ростислав Вонс
Київ у співпраці з партнерами працюватиме над узгодженням санкцій у міжнародних юрисдикціях
фото: Офіс президента

Зеленський запровадив санкції проти 20 фізичних і чотирьох юридичних осіб, а також 23 морських суден

Президент України Володимир Зеленський підписав санкційні укази проти російських суб’єктів, причетних до викрадення українських дітей, і суден тіньового флоту РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Як зазначається, перший санкційний пакет – проти 20 фізичних і чотирьох юридичних осіб, які причетні до вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України та нав’язування їм російської ідеології. Серед них – «уповноважені з прав дитини» низки областей Росії, керівництво управлінь і відомств із соціального розвитку, депутати представницьких органів РФ, працівники органів виконавчої влади держави-агресорки, а також ті, хто служить окупаційним органам влади на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, під санкції потрапили:

  • голова «Центру морської підготовки «Варяг» Олександр Д’яченко, який у тимчасово окупованому Криму проводить пропагандистську індоктринацію молоді для відбору до підпорядкованих ФСБ військових навчальних закладів;
  • так званий депутат Пологівської райради Запорізької області Юрій Мітленко, який забезпечував примусову паспортизацію українців і видавав російські документи школярам, які досягли 14 років;
  • так званий депутат «Херсонської обласної думи» від партії «Єдина Росія» Ігор Телегін, який організовував пропагандистські та мілітаризовані заходи для молоді на тимчасово окупованих територіях;
  • директорка школи у Вуглегірську Ірина Шетеля, причетна до вивезення 130 українських дітей до Ростовської області.

Санкції застосовані також до громадських організацій, рухів і військово-патріотичних клубів, які допомагають у примусовій «інтеграції» викрадених українських дітей у культурно-освітній та ідеологічний простір Росії.

До другого санкційного списку ввійшли 23 морські судна, які Росія використовує для експорту нафти й нафтопродуктів. Ці танкери в обхід санкцій перевозять енергоресурси з російських портів до країн, що й далі купують нафту в Росії.

Зокрема, два судна забезпечують перевалку з танкерів льодового класу на танкери тіньового флоту для подальшого транспортування морем. Вони функціонують як логістичні хаби експортних операцій компанії «Газпром нафта».

Судна ходили під прапорами Росії та третіх країн: Панама – сім суден, Барбадос – чотири, Палау – три, РФ – два, Маршаллові Острови – одне, Комори – одне, Гаяна – одне, Сент-Вінсент і Гренадіни – одне, Антигуа і Барбуда – одне, Мадагаскар – одне, Мозамбік – одне. Проти п’яти з них уже застосовані санкції США.

Як повідомляється, Україна працюватиме з партнерами над синхронізацією санкцій у міжнародних юрисдикціях.

До слова, країни Європейського Союзу розпочали підготовку 21-го пакета санкцій проти Росії, який може стати одним із найжорсткіших. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, основний акцент нових обмежень буде зроблено на енергетичному секторі.

