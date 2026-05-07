Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Ядерний шантаж Росії: найстрашніше зараз – не ракети, а чутки

Парад і заклик росіян до евакуаціі посольств

Ставки підняті надто високо. І наступні дні ми будемо жити на емоційних гойдалках, які будуть виснажувати більше ніж будь-що інше

• 1 •

Повторю те, що говорив раніше: ніякого ядерного удару не буде. Або, в усякому разі їх вірогідність абсолютно мінімальна. Ядерний удар – це абсолютне невідоме, при якому різко ростуть санкції, Трамп не зможе клеїти дурну, бо буде абсолютна консолідація демократів та республіканців проти Росіі, Китай, з дуже високою долею імовірності займе жорстку позицію. Зрештою, ця ситуація призведе до загострення всередині Росії. Путін просто побоїться.

• 2 •

Є ще один аспект: Хіросіма закінчила війну. Ядерний удар тактичною зброєю не обовʼязково приведе до її закінчення. І це прекрасно розуміють в Москві.

• 3 •

Рішення про ядерний удар Путін прийматиме колегіально, через Совбєз. В Росії все протікає швидко. Про це ми знатимемо з усіх чайників.

• 4 •

Якщо вже зовсім страшно – треба дивитися чи китайський посол в столиці. Поки він тут, ніякого ядерного удару не буде.

• 5 •

Найближчі дні найстрашнішими будуть чутки. Війна взагалі,  багато в чому, є історією чуток. А в інформаційний вік роль цих самих чуток максимально росте. Більшість з них будуть брехливими, але люди хочуть чути те, що вони хочуть чути. На жаль, рівень страху в суспільстві буде збільшуватися і кількість тих, хто навколо вас буде істерити (нудити) може різко зрости. І ці люди, як ті енергетичні вампіри, будуть сіяти свій страх навколо себе, бо вони потребують підтримки свого страху.

• 6 •

Масовані удари по Києву і не тільки вже заплановані. І вони відбудуться безвідносно до того, буде щось 9.05 чи ні. Але за останні 4 роки ми пережили сотні таких  атак. Переживемо і цю.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна ядерна зброя путін

