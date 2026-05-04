Путін довірив ключову посаду в Повітряно-космічних силах генералу, який причетний до звірств у Бучі

Лариса Голуб
Президент Путін призначив нового командувача Повітряно-космічних сил РФ
Генерал облаштував у 2022 році штаб у захопленому дитячому садочку у селищі Здвижівка Бучанського району

Російський диктатор Володимир Путін призначив генерал-полковника Олександра Чайка новим головнокомандувачем Повітряно-космічних сил Росії. На цій посаді він змінив Віктора Афзалова, який керував авіацією окупантів з жовтня 2023 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

За даними Служби безпеки України, Олександр Чайко брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та вторгненні загарбників на територію північних регіонів України на початку повномасштабної агресії РФ.

Санкції проти Чайка

У березні Рада Європейського Союзу Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти дев'яти осіб, які обвинувачені у воєнних злочинах під час російської окупації Бучі в Київській області.

До санкційного списку внесли Чайка, колишнього командувача військ Східного військового округу РФ. Він був головним командувачем в Україні під час вторгнення російських військ до Бучі.

У вересні 2022 року Служба безпеки України направила до суду звинувачувальний акт щодо Чайка. За даними слідства, Чайко брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та вторгненні загарбників на територію північних регіонів України на початку повномасштабної агресії РФ.

Очолюючи окупаційне угруповання «Схід», він керував діями підпорядкованих підрозділів під час спроби захоплення Києва, уточнює Служба безпеки України.

«Щоб уникнути вогневого ураження у ході контрнаступу ЗСУ, російський генерал облаштував свій штаб у захопленому дитячому садочку у селищі Здвижівка Бучанського району. А на стадіоні однієї з місцевих шкіл він вручав своїм підлеглим нагороди за вчинення військових злочинів на Київщині», – зазначили у службі. 

Що ще відомо про Чайка

Чайко народився 27 липня 1971 року у Голіцині Московської області. Закінчив Московське суворовське військове училище та Московське вище загальновійськове командне училище. Проходив службу в Західній групі військ у Німеччині та у Московському військовому окрузі, де обіймав посади від командира взводу до командира батальйону.

У 1999-2001 роках навчався в Загальновійськовій академії Збройних сил Росії, після чого обіймав посади начальника штабу полку та командира полку в Таманській дивізії. Надалі командував з'єднаннями, включаючи 27-у окрему гвардійську мотострілецьку бригаду та 2-ю гвардійську мотострілецьку Таманську дивізію.

«Главком» писав, що у Хабаровському краї Росії стався вибух на території військового гарнізону, який, за даними джерел, був спрямований проти генерал-майора Азатбека Омурбекова. У 2022 році Омурбеков командував 64-ю окремою мотострілецькою бригадою, яка діяла під час окупації Бучі. За даними українських та міжнародних розслідувань, підрозділ причетний до масових убивств цивільних.

Нагадаємо, цього літа російський диктатор Володимир Путін постане перед стратегічним вибором: йти на подальшу ескалацію чи погоджуватися на дипломатичне врегулювання. Україна та Європа мають спільно «дотиснути» Кремль до другого варіанту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані. Глава держави підкреслив, що саме найближчі місяці стануть визначальними для подальшого ходу війни. За словами Зеленського, світова спільнота повинна створити умови, за яких агресор не зможе продовжувати бойові дії.

