Зеленський розповів, що допоможе завершити війну на Донбасі

За словами Зеленського, саме План дій щодо членства в НАТО зможе допомогти Україні

Президент Володимир Зеленський перерахував фактори, які можуть стати ключовими у питанні досягнення миру на Донбасі. Про це він розповів в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, пише пресслужба Офісу президента.

За словами Зеленського, саме План дій щодо членства в НАТО зможе допомогти Україні стати на крок ближче до вступу в альянс, а разом з тим отримати впевненість, що у нашої держави є союзники. Він наголосив, що Збройні сили України стримують єдину агресію у Європі вже понад сім років.

«Ми розуміємо, що Україна має відповідати стандартам НАТО, й проводимо необхідні реформи. Однак не можна зводити все лише до реформ, і особливо зараз, коли явно не реформи здатні не допустити розширення російської агресії», – наголосив він.

Президент додав, що для досягнення миру на Донбасі потрібно виконати три умови, це також залежить від Росії.

«Реалістичність позицій, справедливість на переговорах та готовність виконувати ті зобов’язання, які беруться сторонами. Україна пропонує саме такий підхід. Головне, щоб Росія робила те саме», – зауважив президент.

Зеленський також заявив в інтерв’ю виданню Le Figaro, що Росія та її гібридні сили провокують українських військових на Донбасі, але Україна не піддається на цей тиск.

Сьогодні Зеленський перебуває з робочим візитом у Франції. У ці години тривають його переговори з президентом Еммануелем Макроном. Зустріч відбувається на тлі нарощування Росією військових сил на кордоні України. До переговорів Зеленського і Макрона приєднається по відеозв'язку канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Зазначимо, 30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі. Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».

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