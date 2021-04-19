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    Думки вголос

    Друга річниця дебатів: що на свої риторичні питання відповів би сьогодні Зеленський?

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

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    Друга річниця дебатів: що на свої риторичні питання відповів би сьогодні Зеленський?

    Сьогодні друга річниця дебатів між Зеленським і Порошенком

    Цікаво, як би на свої риторичні питання відповів би сьогодні Зеленський?

    1. Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?

    2. Чому через 7 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?

    3. Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?

    4. Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?

    5. Чому не покарані прибічники Януковича?

    6. Чому всі ваші люди мають обидві руки?

    7. Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?

    8. Чи пам’ятаєте ви таке слово як люстрація?

    9. Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?

    10. Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?

    11. Куди поділися наші карпатські ліси?

    12. Скільки особисто вам занесли з «Роттердам+»?

    Ну і останнє запитання. Володимире Олександровичу, вам не соромно?

    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко люстрація добровольці Іловайськ Володимир Зеленський дебати
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