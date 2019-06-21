Парафії УПЦ у Німеччині хочуть залишитися з Філаретом



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Священник ПЦУ в Німеччині Петро Боканов, який опікується приходами в німецьких Мангаймі та Франкфурті-на-Майні пояснює, чому німецькі парафії Української церкви виступають проти наданого Україні Томосу Facebook Петра Боканова

Томос не зробив Українську церкву незалежною, - вважає священник Петро Боканов, який опікується парафіями в Мангаймі та Франкфурті-на-Майні

Парафії Православної церкви в Україні, які перебувають у Німеччині, хочуть залишатися у так званій Українській православній церкві Київського патріархату, а не ставати частиною новоствореної Православної церкви України. Про це в інтерв’ю «Німецькій хвилі» розповів священник ПЦУ Петро Боканов, який опікується парафіями в німецьких Мангаймі та Франкфурті-на-Майні

«Ми провели збори усіх п'яти парафій - і віряни проголосували за те, що ми залишаємося у підпорядкуванні Київського престолу, який зараз представляє ПЦУ», - розповів священник.

Справа в тому, що згідно із Томосом, який отримала Православна церква України з рук Вселенського патріарха Варфоломія, закордонні парафії «відтепер підкоряються (...) Вселенському престолу». Натомість німецькі парафії Української церкви не поспішають виконувати умови Томосу. «Жодна парафія з нашого деканату не перейшла в підпорядкування безпосередньо Вселенському патріархату - це Грецька митрополія - чи опосередковано через Українську церкву в діаспорі, яка має центр в Америці» - сказав отець Петро.

Він пояснив, що такий перехід означав би розрив зв’язків з Україною, на що парафії піти не можуть. «Це означає, що ми припиняємо бути членами Православної церкви України і стаємо, наприклад, членами православної церкви Вселенського патріархату - у Німеччині це Грецька православна метрополія. Ми перестаємо згадувати предстоятеля нашої церкви у молитвах. Це також має значення, але головне, що ми в цілому губимо нашу пуповину. Ми - одне ціле з Україною. Тому до нас ідуть люди», - пояснив він.

За словами священнослужителя, у Німеччині немає жодної помісної церкви, яка віддала би своїх діаспорян у підпорядкування Константинополю. «Румунська церква навіть має тут свою митрополію. Сербська церква, Болгарська церква - вони всі опікуються своїми вірянами за кордоном. І наші парафіяни бачать це, знають про це, тому, звісно, не розуміють, чим ми відрізняємося від православних інших помісних церков, представлених у Німеччині», - сказав отець Петро.

Він повідомив, що тільки дві українські парафії з Німеччини перейшли до Вселенського патріархату, але це були автономні парафії, які ніколи не перебували в німецькому деканаті. «Ми вважаємо, що маємо право на своє волевиявлення. Нас ніхто не може примусити перейти», - сказав він.

Як повідомляв «Главком», почесний патріарх Філарет неодноразово заявляв, що вважає наданий Україні Томос про автокефалію таким, який не дає незалежності Українській церкві. Як сказав Філарет в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», Томос Православної церкви України не такий, як у Румунської, Елладської, Сербської, Російської, Болгарської, Польської чи Албанської церкви. «Вони повністю незалежні від Матері-Церкви – Константинопольського патріархату, а, так звана, Православна церква України від нього залежна», - вважає Філарет.

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