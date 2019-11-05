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    «Свобода» зазнала втрат. Відомі столичні депутати йдуть з партії

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    «Свобода» зазнала втрат. Відомі столичні депутати йдуть з партії

    Юрій Левченко, Прохор Антоненко, Святослав Кутняк Сергій Василюк заявили про вихід з партії ВО «Свобода»

    Депутат Верховної Ради 8-го скликання Юрій Левченко заявив про вихід з партії ВО «Свобода», членом якої він був 11 років.

    Про це він повідомив 5 листопада у Facebook.

    Левченко пояснив, що йому стало очевидним, що «забезпечити гідне життя більшості українського народу в рамках політичної боротьби в «Свободі» неможливо з різних об'єктивних і суб'єктивних причин».

    Крім того, депутати Київради від «Свободи» Прохор Антоненко і Святослав Кутняк подали заяви про вихід з фракції.

    «На жаль, сьогодні для мене вже очевидно, що здобуття того, задля чого я йшов в політику, а саме - соціально справедливої України та комфортного для всіх киян Києва, є неможливим в рамках політичної партії ВО «Свобода» з багатьох причин», - заявив Антоненко у соцмережі.

    У свою чергу Кутняк на своїй сторінці у Facebook повідомив наступне: «Я не хочу, щоб бажання побудувати справедливу Україну та зробити комфортним для всіх киян мій рідний Київ, яке і привело мене в «Свободу», залишилося лише «бажанням». На жаль, змушений констатувати, що з багатьох причин сьогодні в рамках політичної діяльності в «Свободі» цього зробити неможливо».

    Антоненко і Кутняк були помічниками-консультантами Левченка під час його роботи в парламенті.

    Також про вихід із лав «Свободи» повідомив лідер гурту «Тінь сонця» Сергій Василюк.

    Раніше повідомлялося, що Київрада отримала чотирьох нових депутатів.

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