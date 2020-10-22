Окупанти на Донбасі чотири рази обстріляли українських захисників



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Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

Бойовики обстріляли українських військових поблизу Артема, Новолуганського і Шумів

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 22 жовтня, чотири рази обстріляли українських захисників зі стрілецької зброї та гранатомету. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Артема.

Також ворожі постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу Новолуганського, двічі ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї у районі населеного пункту Шуми.

«Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає», – повідомляє пресцентр ООС.

Українські військові повідомляють, що у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано 14 гектарів території та передано на знищення 86 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, український суд помилував чоловіка, який прославляв «Новоросію» і закликав знищувати Нацгвардію.

Як повідомлялося, мільйонер з Донецька, який відсидів за вбивство, жорстоко побив у Києві інваліда війни на Донбасі.

До слова, окупанти проводять археологічні розкопки в Криму. Україна висловила Росії протест.