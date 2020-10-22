  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти на Донбасі чотири рази обстріляли українських захисників

    • Розсилка
    Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає - Окупанти на Донбасі чотири рази обстріляли українських захисників
    Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

    Бойовики обстріляли українських військових поблизу Артема, Новолуганського і Шумів

    Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 22 жовтня, чотири рази обстріляли українських захисників зі стрілецької зброї та гранатомету. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Артема.

    Також ворожі постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу Новолуганського, двічі ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї у районі населеного пункту Шуми.

    «Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає», – повідомляє пресцентр ООС.

    Українські військові повідомляють, що у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано 14 гектарів території та передано на знищення 86 вибухонебезпечних предметів.

    Нагадаємо, український суд помилував чоловіка, який прославляв «Новоросію» і закликав знищувати Нацгвардію.

    Як повідомлялося, мільйонер з Донецька, який відсидів за вбивство, жорстоко побив у Києві інваліда війни на Донбасі.

    До слова, окупанти проводять археологічні розкопки в Криму. Україна висловила Росії протест.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас обстріл військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies