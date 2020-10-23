Як у соцмережах жартують над візитом «слуг народу» на передову на Донбасі. Добірка фотожаб



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Поїздку нардепів на Донбас анонсував президент України Володимир Зеленський

Поїздка депутатів з фракції «Слуга народу» на Донбас на два дні не залишилася без увагу інтернет-гумористів

Зокрема, в мережі глузують з «добровільно-примусового» характеру поїздки.

Варто зазначити, що заступниця голови фракції Євгенія Кравчук провладної партії повідомила, що це добровільна поїздка. Частина депутатів не поїхали за станом здоров‘я – хворіють або нещодавно перехворіли, або ж зайняті на виборах, оскільки є керівниками організацій, кураторами виборів.

Нагадаємо, під час звернення до Верховної Ради президент Володимир Зеленський, заявив, що 120 депутатів від «Слуги народу» вирушать на Донбас, щоб «почути про ситуацію там не з соцмереж, а від військових і місцевих жителів».