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    Як у соцмережах жартують над візитом «слуг народу» на передову на Донбасі. Добірка фотожаб

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    Як у соцмережах жартують над візитом «слуг народу» на передову на Донбасі. Добірка фотожаб

    Поїздку нардепів на Донбас анонсував президент України Володимир Зеленський

    Поїздка депутатів з фракції «Слуга народу» на Донбас на два дні не залишилася без увагу інтернет-гумористів

    Зокрема, в мережі глузують з «добровільно-примусового» характеру поїздки.

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    Як у соцмережах жартують над візитом «слуг народу» на передову на Донбасі. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над візитом «слуг народу» на передову на Донбасі. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над візитом «слуг народу» на передову на Донбасі. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над візитом «слуг народу» на передову на Донбасі. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над візитом «слуг народу» на передову на Донбасі. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над візитом «слуг народу» на передову на Донбасі. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над візитом «слуг народу» на передову на Донбасі. Добірка фотожаб

    Варто зазначити, що заступниця голови фракції Євгенія Кравчук провладної партії повідомила, що це добровільна поїздка. Частина депутатів не поїхали за станом здоров‘я – хворіють або нещодавно перехворіли, або ж зайняті на виборах, оскільки є керівниками організацій, кураторами виборів.

    Нагадаємо, під час звернення до Верховної Ради президент Володимир Зеленський, заявив, що 120 депутатів від «Слуги народу» вирушать на Донбас, щоб «почути про ситуацію там не з соцмереж, а від військових і місцевих жителів».

    Донбас партія Слуга народу
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