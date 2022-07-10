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  3. Сюмар показала італійські броньовики, на які збирають гроші волонтери (фото)
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    Новини

    Сюмар показала італійські броньовики, на які збирають гроші волонтери (фото)

    Партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України - Сюмар показала італійські броньовики, на які збирають гроші волонтери (фото)
    Партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України

    В Італії продовжують готувати бронемашини для бійців ЗСУ

    Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар показала кілька фотографій з Італії, де триває підготовка партії бронемашин для України.

    «Ми сьогодні оглядали комплектацію MSL Shild, раділи і сміялися. Тому що наші хлопці точно не бачили в БТРі парктроніків, плазмових екранів і… радіо. Та ще й з пультом дистанційного керування. Але вони точно на це заслуговують – на супер бронемашини натівського зразка», – написала Сюмар у Facebook.

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    Сюмар показала італійські броньовики, на які збирають гроші волонтери (фото)
    Сюмар показала італійські броньовики, на які збирають гроші волонтери (фото)
    Сюмар показала італійські броньовики, на які збирають гроші волонтери (фото)
    Сюмар показала італійські броньовики, на які збирають гроші волонтери (фото)
    Сюмар показала італійські броньовики, на які збирають гроші волонтери (фото)
    Сюмар показала італійські броньовики, на які збирають гроші волонтери (фото)
    Сюмар показала італійські броньовики, на які збирають гроші волонтери (фото)
    Сюмар показала італійські броньовики, на які збирають гроші волонтери (фото)

    «Ми все тут на заводі перевірили – навіть запаски коліс, і що їх можна купити в Україні. Комплектація – включно з домкратом для підняття капоту, який важить більше тонни», – пояснює депутатка, яка сфотографувалася на тлі величезних запасок.

    «Кращі заслуговують на краще! Це про ЗСУ. Давайте купимо їм натівські броньовики, на додаток до тих шести БТР, що вже купив Петро Порошенко», – закликала Сюмар.

    Як повідомив 4 липня Петро Порошенко, партія з 11 нових бронемашин MLS Shild італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України. Це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам – сказав Порошенко, який побував на підприємстві в Італії і показав ці машини. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.

    Теги: Петро Порошенко росія окупанти Європейська солідарність ЗСУ війна Україна Вікторія Сюмар окупація #stoprussia
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    Сюмар показала італійські броньовики, на які збирають гроші волонтери (фото)