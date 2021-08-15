Таліби звільняють в'язнів найбільшої в Афганістані в'язниці (відео)

Бойовики руху «Талібан» звільняють в’язнів із Пул-е-Чархі у Кабулі. В’язні виходять

Станом на 2018 рік у в’язниці Пул-е-Чархі перебували до 5000 ув’язнених. В’язниця стала відомою через катування та страти після Саурської революції 1978 року, передає Громадське радіо.

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Pro-TB sources claiming that Taliban inmates have attacked prison guards in Pul-e-Charkhi prison and there is rioting going on inside the prison. Gunshots also reported. VIDEO circulating on pro-TB channels. #Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/l9F6pByNcc — FJ (@Natsecjeff) August 14, 2021

Є твердження, що у період з квітня 1978 року по грудень 1979 року комуністична народно-демократична партія Афганістану (НДПА) під керівництвом Нур Мухаммед Таракі стратила близько 27 тисяч політичних в’язнів у Пул-е-Чархі.

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Pro-TB sources claiming that Taliban inmates have attacked prison guards in Pul-e-Charkhi prison and there is rioting going on inside the prison. Gunshots also reported. VIDEO circulating on pro-TB channels. #Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/l9F6pByNcc — FJ (@Natsecjeff) August 14, 2021

В’язницю відремонтували за допомогою армії США. Військові США переводили до в’язниці частину своїх затриманих.