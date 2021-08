Таліби звільняють в'язнів найбільшої в Афганістані в'язниці (відео)

Станом на 2018 рік у в’язниці Пул-е-Чархі перебували до 5000 ув’язнених. В’язниця стала відомою через катування та страти після Саурської революції 1978 року, передає Громадське радіо.

Pro-TB sources claiming that Taliban inmates have attacked prison guards in Pul-e-Charkhi prison and there is rioting going on inside the prison. Gunshots also reported. VIDEO circulating on pro-TB channels. #Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/l9F6pByNcc