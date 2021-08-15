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    Таліби звільняють в'язнів найбільшої в Афганістані в'язниці (відео)

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    Таліби масово звільняють&nbsp;в'язнів - Таліби звільняють в'язнів найбільшої в Афганістані в'язниці (відео)
    Таліби масово звільняють в'язнів
    Фото з відкритих джерел

    Бойовики руху «Талібан» звільняють в’язнів із Пул-е-Чархі у Кабулі. В’язні виходять

    Станом на 2018 рік у в’язниці Пул-е-Чархі перебували до 5000 ув’язнених. В’язниця стала відомою через катування та страти після Саурської революції 1978 року, передає Громадське радіо.

    Є твердження, що у період з квітня 1978 року по грудень 1979 року комуністична народно-демократична партія Афганістану (НДПА) під керівництвом Нур Мухаммед Таракі стратила близько 27 тисяч політичних в’язнів у Пул-е-Чархі.

    В’язницю відремонтували за допомогою армії США. Військові США переводили до в’язниці частину своїх затриманих.

    Теги: військові Талібан Twitter
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    Таліби звільняють в'язнів найбільшої в Афганістані в'язниці (відео)