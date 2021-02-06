Афганські військові атакували табір талібів: майже два десятки загиблих

Військові літаки атакували табір талібів у районі Шерзад провінції Нангархар

На сході Афганістану щонайменше 18 бойовиків руху Талібан були знищені в результаті авіаудару, завданими військово-повітряними силами країни.

Про це в суботу, 6 лютого, повідомляє «Сіньхуа» з посиланням на місцеву владу.

Зазначено, що військові літаки атакували табір талібів у районі Шерзад провінції Нангархар. Серед убитих 14 членів спецназу талібів. Крім цього, ще 10 бойовиків отримали поранення.

Рух «Талібан» поки не прокоментував цю інформацію.

До слова, у січні в столиці Афганістану Кабулі бойовики вбили двох жінок – суддів Верховного суду.

Нагадаємо, ще минулого року США почали процес виведення своїх військ з території Афганістану в рамках досягнутої раніше угоди з радикальним рухом «Талібан».