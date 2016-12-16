Тандіт підтвердив українську пропозицію щодо обміну полоненими

Тандіт додав, що відомо про місцезнаходження 96 українських полонених на Донбасі

Україна готова обміняти 306 полонених бойовиків на 74 українських полонених на Донбасі. Про це в коментарі «112 Україна» заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт. За його словами, Україна на законних підставах готова передати 306 осіб, які вчинили злочини проти територіальної цілісності країни. «Ми готові до обговорення списків. У



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Тандіт додав, що відомо про місцезнаходження 96 українських полонених на Донбасі

Україна готова обміняти 306 полонених бойовиків на 74 українських полонених на Донбасі. Про це в коментарі «112 Україна» заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

За його словами, Україна на законних підставах готова передати 306 осіб, які вчинили злочини проти територіальної цілісності країни.

«Ми готові до обговорення списків. У список з 306 осіб ми нікого не вносили зі сторони, всі ці особи чинили злочини проти цілісності України, вони були подані ОРДЛО. Зараз мова йде про 74 наших заручників... Ми зробимо все можливе, щоб стала відома доля 158-162 осіб тих, хто вважається заручниками. Це дуже серйозна робота, ми сподіваємося, що найближчим часом дійсно відновиться процес. Ми не будемо говорити про терміни, Україна готова до цього процесу, щоб за законом передати туди цих людей», - заявив він.

Тандіт додав, що на даний момент відомо про місцезнаходження 96 українських полонених на Донбасі. Він зазначив, що українська сторона готова до будь-яких компромісів у переговорах з представниками ОРДЛО і забрати всіх своїх заручників.

«Кожна з цих осіб у списку перебуває в певному статусі. Довгий час, поки тяглася ця історія, багато з тих, хто подавався у списку згідно з чинним законодавством або звільнялися, або потрапляли під рішення судів. Там же всі наші заручники знаходяться без будь-якого статусу, тобто приймаються рішення в Москві, дається команда, і вже на наступний день всіх наших хлопців можуть звільнити. Ми готові в будь-який момент їх забрати. В Україні є певна процедура, на яку ми теж готові йти. Головне, щоб тепер ці обіцянки з боку ОРДЛО були втілені в дію. 29 числа наша група буде знову в Мінську брати участь в переговорах і, звичайно ж, буде обговорювати деталі цього процесу. Служба безпеки України та центр звільнення заручників забезпечать швидку передачу туди цих людей. Ми готові до будь-яких компромісів», - констатував він.

Зазначимо, що раніше називалася цифра в 307 полонених бойовиків, яких Україна готова передати на обмін.

Раніше голова «міністерства держбезпеки», тимчасово виконуючий обов'язки керівника «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що відставка ватажка терористичної організації «ЛНР» Ігоря Плотницького не вплине на процес звільнення українських заручників.