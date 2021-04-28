Строк дії ПСО для підприємств теплокомуненерго закінчується 1 травня 2021 року

Механізм ПСО виконував роль запобіжника, який робив неможливим відключення підприємств теплокомуненерго під час опалювального сезону

Близько 4 500 підприємств теплокомуненерго з 1 травня можуть лишитися без газопостачання. В цей день завершується строк дії покладання спеціальних обов’язків для виробників тепла для потреб населення. Уряд прийняв рішення не продовжувати дію ПСО для теплокомуненерго.

Тому ТОВ «Оператор ГТС України» вніс усіх виробників тепла для потреб населення до переліку підприємств, що не мають жодного постачальника. Відповідно до чинного законодавства України, Оператори ГРМ зобов’язані припинити розподіл газу таким компаніям. Згідно з інформацією ТОВ «Оператор ГТС України», буде припинено газопостачання більше ніж 4 200 підприємствам.

Механізм ПСО виконував роль запобіжника, який робив неможливим відключення підприємств теплокомуненерго під час опалювального сезону. Завдяки його дії галузі вдавалось уникати техногенних катастроф та забезпечувати населення теплом і гарячою водою.

У разі, якщо до кінця тижня питання про забезпечення підприємств теплокомуненерго газом не буде вирішено, то більшість підприємств просто не зможуть розпочати свою роботу з початком опалювального сезону, а населення залишиться без тепла і гарячої води.

Наприкінці квітня 2021 року, народні депутати – члени Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, звернулися до уряду з пропозицією ініціювати терміновий розгляд питання продовження терміну дії ПСО для виробників теплової енергії. Проте, уряд не прийняв відповідне рішення.

Відтак, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування мають звернути увагу на те, що згідно з чинним законодавством, виробники тепла для потреб населення, що не мають постачальника, мають припинити споживання газу до 1 травня 2021 року. З травня, сегмент виробників теплової енергії, які здійснюють виробництво теплової енергії для всіх категорій споживачів, повинен буде функціонувати на ринкових умовах.