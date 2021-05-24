«Буде важко». Експерт анонсував, що в червні на українському ринку бракуватиме палива

У червні ринку потрібно буде забезпечити з альтернативних джерел більше 40% від загального обсягу споживання в Україні

Імпорт нафтопродуктів забезпечує 80% українського ринку

У червні на українському ринку може виникнути проблема із нестачею пального. Найголовніша причина полягає в тому, що зупиняється на ремонт Мозирський нафтопереробний завод у Білорусі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів експерт ринку Сергія Куюн.

Також Куюн додав, що вже два місяці немає поставок пального з Росії, адже наприкінці березня оператор «Роснафти» компанія Proton Energy припинила постачання через закриття заправок Glusco, якими вона володіє. Через Proton Energy паливом забезпечувалося 22% українського ринку.

«У червні ринку потрібно буде забезпечити з альтернативних джерел більше 40% від загального обсягу споживання в Україні. Це дуже багато, важко це реалізувати, але головне, що трейдери цю проблему бачать і діють. Ми сигналізували про проблему на початку квітня й бачимо, що на травень ринок уже був готовий. Сподіваюсь, пройдемо й червень, хоча гадаю, що уникнути певної турбулентності буде важко. Особливо за умови запровадження державного регулювання ціна на АЗС, адже ціна закупівлі пального може піднятися, а роздріб не матиме змоги це замортизувати (тобто, покрити витрати, – ред.)», – розповів експерт.

Куюн підкреслив, що імпорт нафтопродуктів забезпечує 80% українського ринку. У місяць Україна споживає 900 тисяч тон нафтопродуктів – бензину, дизпалива та скрапленого газу.

Раніше Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. В понеділок, 24 травня, ціни на пальне в найбільших мережах АЗС України суттєво не змінилися порівняно з минулим тижнем

Нагадаємо, пальне в Україні додали до списку товарів протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом.

До слова, Кабінет міністрів запровадив декларування при зростанні роздрібних цін на бензин та дизельне пальне більш ніж на 1%.

Як повідомлялося, після рішення низки мереж АЗС відмовитися від продажу преміум пального Міністерство економічного розвитку заявило, що урядова постанова про регулювання цін на пальне не поширюється на його преміум види.