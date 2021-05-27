Газопостачальники назвали базові річні ціни на газ. Що зміниться

Більшість компаній встановила ціну на газ на червень нижчою за річну пропозицію

Газопостачальні компанії почали оприлюднювати базові річні тарифи на газ. Також визначили місячні ціни газу на червень 2021 року. Про це пише «ГазПравда».

Так, місячні пропозиції компаній визначені в розмірах від 7,99 грн за кубометр до 11,89 грн за кубометр. Річні пропозиції постачальників варіюються від 7,80 грн за кубометр до 13,50 грн за кубометр.

У постачальників ТОВ «ЙЕ енергія», ТОВ «Мегаватт енерго сервісна компанія», ТОВ «ТАС Енергія країни» річна і місячна ціни співпадають і дорівнюють, відповідно, 7,99, 8,09 та 11,22 грн за кубометр.

Більшість компаній встановила ціну на газ на червень нижчою за річну пропозицію. Так, наприклад, у ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» різниця становить 5 грн за кубометр (8,50 грн у червні проти річної ціни у 13,50 грн).

Однак у кількох постачальників – «ТОВ «Закарпаття енергозбут», ТОВ «Газпромпостач» ТОВ «Гласкомерц» - навпаки річна пропозиція є більш вигідною.

Водночас, компанія «КиївГазЕнерджі» досі не оприлюднила свою річну пропозицію та місячну ціну газу на червень. Тепер її чекає перевірка та санкції від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Як відомо, за умовами дії базових річних тарифних планів, ціни на газ протягом 12 місяців можуть змінюватися лише в бік зниження. З 1 травня саме річні пропозиції діють як базові. Всіх споживачів, які раніше користувалися місячними пропозиціями, постачальники автоматично перевели на річні продукти.

Як раніше писав «Главком», експерти заявляють, що вже в червні 2021 року місячна вартість природного газу може становити 12 гривень за кубічний метр. Наразі ж базовою для більшості українців залишається оголошена наприкінці квітня річна ціна.

Фахівці переконані, що знайти більш прийнятні ціни, які пропонуватимуть оператори, буде складно. Мовляв, тарифи залежать від стратегій та де і як компанії купують «блакитне паливо». Оскільки постачальників на газовому ринку багато – тільки-но з’явиться можливість знижувати вартість – це будуть робити. Зокрема, якщо впаде ціна на європейських ринках. Однак, поки такі підстави відсутні. Наразі вартість «блакитного палива» на європейських ринках впала нижче позначки 300 доларів за тисячу кубометрів. Проте, як для міжсезоння, вартість – досить висока. Ринок не прогнозований, наголошують фахівці.