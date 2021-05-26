Річний тариф на газ не знизиться. Скільки доведеться платити у червні

Фіксований річний тариф на газ, на який автоматично були переведені всі побутові споживачі, не знизився, попри настання літнього сезону

Фіксований річний тариф на газ, на який автоматично були переведені всі побутові споживачі, не знизився, попри настання літнього сезону

Газопостачальники не стали знижувати річний тариф для населення з 1 червня, деякі підвищили місячний

Постачальники газу не знизили річну ціну ресурсу для населення, встановлену з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року. А деякі навіть підвищили місячний тариф. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані моніторингу «Енергореформи».

Відповідно до моніторингу, річна цінова пропозиція газу, як і раніше, коливається від 7,8 грн/куб. м до 13,5 грн/куб. м (з ПДВ).

Зазначається, що найбільше (на 1,39 грн/куб. м) підвищило цінову пропозицію червня ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» – з 10,5 грн/куб. м до 11,89 грн/куб. м.

Водночас ТОВ «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» підвищило тариф на червень до 11,77 грн/куб. м (у травні – 10,5 грн/куб. м), ТОВ «Волиньелектрозбут» – до 8,89 грн/куб. м (7,98 грн/куб. м), ТОВ «Закарпатенерго» – до 8,88 грн/куб. м (7,98 грн/куб. м), ТОВ «Газпромпостач» – до 11,2 грн/куб. м (10,2 грн/куб. м), ТОВ «Хмельницькенергозбут» – до 11,5 грн/куб. м (9,6 грн/куб. м).

«Єдиною компанією в переліку постачальників, що потрапили до моніторингу, яка знизила ціну газу на червень, є маріупольський постачальник ТОВ «Маргаз» – його пропозиція на перший літній місяць становить 8,75 грн/куб. м, у травні було 9 грн/куб. м.

Водночас деякі компанії спочатку оголосили річний тариф відповідно до вимог регулятора 25 квітня, згодом відкоригували його в бік зменшення. Наприклад, згідно з інформацією на сайті ТОВ «ЕРУ людям» тариф із 1 травня становить 8,1 грн/куб. м, хоча спочатку був заявлений на рівні 10,18 грн/куб. м», – йдеться у повідомленні.

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» встановило річний тариф для населення «фіксований» у розмірі 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без доставки),

«Найбільший постачальник газу – компанія «Йе Енергія» Дмитра Фірташа і майже 20 постачальників, що працюють під брендом «Твій Газзбут», встановили єдиний тариф для населення «Твій газ Річний» у розмірі 7,99 грн/куб. м (з ПДВ)», – додає видання.

Експерти заявляють, що вже в червні 2021 року місячна вартість природного газу може становити 12 гривень за кубічний метр.

Раніше уряд скасував держрегулювання цін на газ. Підприємства теплокомуненерго тепер будуть укладати договори на постачання газу самостійно з будь-яким постачальником газу.

Нагадаємо, наприкінці квітня Кабінет міністрів України продовжив режим покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку газу на 20 днів в частині поставок газу підприємствам теплокомуненерго. Режим повинен був припинити дію з 1 травня 2021 року.

Механізм ПСО виконував роль запобіжника, який робив неможливим відключення підприємств теплокомуненерго під час опалювального сезону. Завдяки його дії галузі вдавалось уникати техногенних катастроф та забезпечувати населення теплом і гарячою водою.

Наприкінці квітня 2021 року народні депутати, – члени Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, – звернулися до уряду з пропозицією ініціювати терміновий розгляд питання продовження терміну дії ПСО для виробників теплової енергії. Проте уряд не прийняв відповідне рішення.