Комунальні борги: вінничани повинні державі понад мільярд грн

Найбільша заборгованість у населення за постачання теплової енергії та гарячої води

За 2020 рік рівень оплати населенням комунальних послуг у середньому по Україні становить 72,6%

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області протягом грудня 2020р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги (з урахуванням постачання та розподілу електричної енергії), включаючи погашення боргів попередніх періодів, 719,2 млн грн, що становило близько 78% нарахованих за цей період сум.

На кінець грудня 2020р. заборгованість населення склала:

зі сплати за постачання та розподіл природного газу – 990,1 млн грн,

за постачання теплової енергії та гарячої води – 246,2 млн грн,

за постачання та розподіл електричної енергії – 164,4 млн грн,

за централізоване водопостачання та водовідведення – 72,4 млн грн,

за управління багатоквартирним будинком – 51,6 млн грн,

за надання послуг з вивезення побутових відходів – 15,7 млн грн.

Видання «Слово і діло» повідомляє, що за минулий, 2020 рік, рівень оплати населенням комунальних послуг становить у середньому по Україні становить 72,6%. Якщо подивитись по регіонах, то найбільш дисципліновані споживачі мешкають у Чернівецькій області, де протягом 2020 року комунальні платіжки оплачені на 86,5 (з 458,2 млрд грн оплачено 396,3 млрд грн).

На другому місці – жителі Волинської області, які оплатили «комуналку» на 83,7% (з 554,8 млрд оплачено 464,3 млрд грн).

Понад 70% рахунків за комунальні послуги оплатили мешканці Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та Києва.

Найменші показники рівня оплати за комуналку в Донецькій (65,2%), Херсонській (66,9%) та Дніпропетровській (67,8%) областях.

Нагадаємо, із початку року за неякісні комунальні послуги киянам повернули 30 млн грн.