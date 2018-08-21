Тайфун Румбія у Китаї вбив 12 людей, майже 2 млн осіб постраждали



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Прямий економічний збиток оцінюється в 1,8 млрд юанів (262 млн дол. США)

Щонайменше 12 людей загинули у провінції Аньхой на сході Китаю у результаті 18-го за рахунком в цьому році тайфуну Румбія. Про це з посиланням на інформацію місцевої влади станом на понеділок повідомляє Xinhua.

За повідомленням провінційного управління цивільної адміністрації, на 11 годину ранку понеділка більше 1,9 млн людей постраждали від тайфуну, який обрушився на Китай 19 серпня.

Близько 30 тис. жителів провінції були евакуйовані, 13 осіб отримали поранення, ще одна людина зникла безвісти.

Прямий економічний збиток оцінюється в 1,8 млрд юанів (262 млн дол. США). Від стихії постраждали також більше 268 тис. га сільгоспугідь.

Раніше через тайфун Ягі, що обрушився на Китай, влада евакуювала більше 200 тисяч людей.

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