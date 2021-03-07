Театр «Ла Скала» змінив свій розклад через коронавірус у танцівників

Всього в міланському театрі захворіло 35 учасників балетної трупи

У міланському театрі «Ла Скала» виявлено декілька випадків захворювання коронавірусом серед артистів балетної трупи. Також через зараження Covid-19 оперних солістів перенесена трансляція диптиха на музику Курта Вайля.

За інформацією журналу «Театр», 35 танцівників і три людини з керівництва балетної трупи «Ла Скала» отримали позитивні результати тестів на коронавірус. У всіх випадках хвороба протікає в легкій формі.

Також випадки зараження Covid-19 були виявлені у трьох співаків, які працюють над диптихом на музику Курта Вайля ( «Сім смертних гріхів» і «Зонгшпіль Махагони»). За інформацією порталу «Italy24 News», також серед тих, хто працював над виставою на музику Вайля, захворіли двоє співробітників гримерного цеху. Театр відклав не тільки запланований на 18 березня онлайн-показ вистави, а й намічені на найближчий час репетиції диптиху. Однак, оскільки до стадії спільних репетицій з оркестром учасники «Семи смертних гріхів» ще не дійшли і випадків захворювань серед оркестрантів не виявлено, онлайн-покази симфонічних і вокальних виступів продовжаться відповідно до наміченого розкладом.

В кінці лютого, театр відклав запис і трансляцію вечора «Посвята Нурієва» через підтвердженого випадку захворювання Covid-19 серед танцівників, про що «Ла Скала» повідомляла в своїх соціальних мережах.

В листопаді театр перебував на карантині після того, як захворювання на коронавірус підтвердили у 21 особи, серед яких – співаки та музиканти.