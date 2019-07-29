Іран збирається відновити діяльність ядерного реактору в місті Арак



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Голова Організації атомної енергії Ірану Алі Акбар Салехі розповів про плани відновити діяльність ядерного реактору в місті Арак

Згідно з домовленостями 2015 року, Тегеран погоджувався суттєво обмежити свою ядерну програму в обмін на послаблення санкцій

Голова Організації атомної енергії Ірану Алі Акбар Салехі заявив, що Тегеран планує відновити діяльність ядерного реактора на важкій воді в місті Арак, що суперечить ядерній угоді 2015 року.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Важка вода може бути використана для виробництва плутонію, із якого можуть виготовляти ядерну зброю.

Згідно з домовленостями 2015 року, Тегеран погоджувався суттєво обмежити свою ядерну програму в обмін на послаблення санкцій. Однак у 2018 році президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів свою країну з угоди та оголосив про поновлення санкцій.

Нагадаємо, у неділю представники п'яти країн обговорили ядерну угоду з Іраном.

Раніше Іран попередив Євросоюз про «третій ядерний крок».

Нещодавно Іран офіційно заявив, що почне збагачення урану вище концентрації 3,67%.

8 липня Іран перевищив ліміт і довів рівень збагачення урану до 4,5%.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні заявила, що ЄС «вкрай стурбований» тим, що Іран вирішив перевищити ліміт на збагачення урану, встановлений угодою 2015 року.

США вийшли з ядерної угоди з Іраном у травні минулого року. Відтоді відносини між Тегераном та Заходом усе більше погіршуються.