Путін викликав Кадирова «на килим» після заяви про відставку

Глава Чечні не вперше каже, що готовий покинути посаду, однак завжди змінює фінальне рішення

Російський диктатор Володимир Путін проведе зустріч із главою Чечні Рамзаном Кадировим. Раніше він просив главу Кремля звільнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

Пєсков назвав зустріч «робочою». За його словами, Кадиров братиме участь у переговорах із деякими делегаціями, які приїдуть в Москву на 9 травня.

Раніше Кадиров попросив, щоб його звільнили з посади, однак таке стається не вперше. Соратник Путіна уже кілька разів заявляв про свій намір піти у відставку, однак згодом міняв свою думку і залишався на посаді голови Чечні.

Кадиров очолює Чечню з 5 квітня 2007 року. Він переобирався на цю посаду три рази: у 2011, 2016 і 2021 роках.

Нагадаємо, що здоров’я глави Чечні Рамзана Кадирова погіршується, і він почав активну підготовку до передачі влади. Він прийняв висновки лікарів і тепер зміцнює позиції своїх дітей та близьких кланів, аби забезпечити спадковість управління.

У 2023 році стан Рамзана Кадирова був відносно стабільним, однак на початку 2024 року він скасував традиційну поїздку до Москви та був госпіталізований у приватну клініку «Аймед», що належить його дружині. Щоб приховати це, було організовано постановочну поїздку Кадирова на будівництво мікрорайону імені Путіна.

Після короткої появи він знову зник із публічного простору. З лютого більшість часу проводить у клініці, пересувається санітарним гелікоптером і обмежується лише дописами в соцмережах. Фактичне керівництво республікою взяв на себе прем’єр Магомед Даудов.

До слова, у пошуках безпеки для своїх родичів чеченський лідер Рамзан Кадров звернувся до представників близькосхідних мусульманських монархій. Головною причиною розладу Кадирова з Путіним стала інформація від ФСБ про часті та неузгоджені з Кремлем переговори керівника Чечні.