Телеканал «Руставі 2» після «скандалу із матюками» знову в ефірі



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7 липня ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія звернувся до Путіна із матюками

«Руставі 2» був відключений протягом декількох годин

Телекомпанія «Руставі 2» у понеділок, 8 липня, відновила мовлення. Зараз телеканал функціонує в звичайному режимі.

Про це повідомляє «Грузія online».

«Руставі 2» був відключений протягом декількох годин.

Рішення тимчасово припинити мовлення гендиректор телекомпанії Ніка Гварамія прийняв через протести під будівлею «Руставі 2». За його словами, мовлення припинялося до тих пір, поки не буде забезпечена безпека співробітників телеканалу.

Як відомо, мер Тбілісі Каха Каладзе заявив про неприпустимість розцінювати як «тиск на пресу» реакцію суспільства на скандальний ефір одного із найрейтинговіших телеканалів Грузії «Руставі 2».

Нагадаємо, 7 липня ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія розпочав свою авторську програму «Постскриптум» із звернення до президента Росії Володимира Путіна. Він довго обкладав президента РФ російським матом.

Після цього біля будівлі телекомпанії зібралася акція протесту, деякі з присутніх закликали громити телеканал.

«Руставі-2» тимчасово припинив мовлення після погроз про вторгнення та погром з боку мітингувальників.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила скандальну заяву ведучого телеканалу «Руставі-2».