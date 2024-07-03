Тенісистка Еліна Світоліна перемогла суперницю на старті Вімблдона-2024

Світоліна на старті Вімблдону перемогла другу ракетку Польщі

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла другу ракетку Польщі Магду Лінетт у першому раунді Вімблдонського турніру. Про це стало відомо з результатів турніру.

Райнд перший : Лінетт – Світоліна – 1:2 (5:7, 7:6, 3:6.)

Зазначається, що поєдинок відклали на добу через негоду.

Вихід до другого кола змагань приніс Світоліній понад 118 тис. дол.

Путівку в третє коло Вімблдону Світоліна оскаржить у дуелі з німкенею Юле Німайєр (90-а), яка розгромила Вікторію Голубич (67-а) зі Швейцарії — 6:2, 6:1.

Зазначимо, що до другого кола Вімблдону в одинарному розряді пробилися ще чотири українські тенісистки — Марта Костюк (18-а), Даяна Ястремська (27-а), Дар'я Снігур (130-а) та Юлія Стародубцева (153-я). На жаль, Леся Цуренко (59-а), Ангеліна Калініна (47-а) та Катерина Байндль (184-а).

Додамо, українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитися до 1/4 фіналу «Ролан Гаррос», в четвертому колі змагань. Українка поступилася представниці Казахстану та четвертій ракетці світу Єлені Рибакіній.