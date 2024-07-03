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Тенісистка Еліна Світоліна перемогла суперницю на старті Вімблдона-2024

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Тенісистка Еліна Світоліна перемогла суперницю на старті Вімблдона-2024
Еліна Світоліна провела на корті понад 2,5 години
фото з відкритих джерел

Світоліна на старті Вімблдону перемогла другу ракетку Польщі 

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла другу ракетку Польщі Магду Лінетт у першому раунді Вімблдонського турніру. Про це стало відомо з результатів турніру. 

Райнд перший : Лінетт – Світоліна – 1:2 (5:7, 7:6, 3:6.)

Зазначається, що поєдинок відклали на добу через негоду. 

Вихід до другого кола змагань приніс Світоліній понад 118 тис. дол. 

Путівку в третє коло Вімблдону Світоліна оскаржить у дуелі з німкенею Юле Німайєр (90-а), яка розгромила Вікторію Голубич (67-а) зі Швейцарії — 6:2, 6:1.

Зазначимо, що до другого кола Вімблдону в одинарному розряді пробилися ще чотири українські тенісистки — Марта Костюк (18-а), Даяна Ястремська (27-а), Дар'я Снігур (130-а) та Юлія Стародубцева (153-я). На жаль, Леся Цуренко (59-а), Ангеліна Калініна (47-а) та Катерина Байндль (184-а).

Додамо, українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитися до 1/4 фіналу «Ролан Гаррос»,  в четвертому колі змагань. Українка поступилася представниці Казахстану та четвертій ракетці світу Єлені Рибакіній.

Читайте також: Світоліна здобула вольову перемогу на старті «Ролан Гаррос»

 

Теги: спорт теніс Еліна Світоліна

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