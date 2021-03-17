«Тепер для пияк за кермом у законі є лазівка» – відома юристка про нові штрафи

Водіння в нетверезому стані: одна й та ж протиправна дія буде підпадати одразу під дві статті

Зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності нетверезих водіїв запускають корупційний механізм. Тепер у Кримінальному кодексі України є дві статті з однаковим номером 286-1 (одна внесена у 2018 році, інша – у 2021-му). Про це розповіла юристка Ганна Маляр на свої сторінці в мережі Facebook.

Маляр підкреслила, що утворилось декілька суттєвих помилок у Кримінальному Кодексі та Кодексі про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за водіння в нетверезому стані. Утворилось дві пари статей, які конкурують: тобто одна й та ж протиправна дія буде підпадати одразу під дві статті – це запускає корупційний механізм у практику та створює повний безлад.

«Хтось тепер на стадії досудового чи судового слідства ухвалюватиме це рішення – яку ж статтю використати. І, не треба бути пророком, аби передбачити, що процес вибору рухатиметься в бік меншого покарання. Тобто, для пияк за кермом у законі тепер є лазівка. А для пияк, чиє водіння, спричинило тілесні ушкодження або смерть потерпілих, – взагалі з’явилася можливість уникнути кримінальної відповідальності, якщо їхні адвокати правильно складуть Конституційну скаргу до КСУ після поневірянь по всіх судових інстанціях», – розповіла вона.

Маляр вказала дві пари норм, які конкурують між собою:

Ст. 130 КпАП (адмінкодекс) – Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

Ст. 286-1 (в редакції від 2018 року) Кримінального кодексу – Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

«Питання: хто й за якими критеріями на практиці обиратиме з цих двох статей, за якою з них кваліфікувати факт керування автомобілем у нетверезому стані? Одна з них тягне за собою не лише покарання, а й факт судимості», – написала юристка.

Ще дві пари норм, які конкурують між собою:

Ст. 286 Кримінального кодексу – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Ст. 286–1 (в редакції 2021 року) – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

«Річ у тому, що якщо з вини п’яного водія завдані потерпілому тілесні ушкодження (середньої, тяжкої важкості) або смерть, то ці дії одночасно охоплюються двома вище зазначеними статтями. Одночасно дві застосувати не можна, відповідно до Конституції. Якщо застосувати одну з них, виникає резонне питання незаконності – бо чому та, а не інша. І, яке б не було рішення суду, з'являться підстави для Конституційної скарги до КСУ. Це ситуація цугцванг», – розповіла правознавиця.

Маляр підкреслила, цей колапс завершиться відшкодуваннями шкоди з держбюджету людям, які потерпатимуть від застосування судами цієї законодавчої абракадабри.

«Виходів можна знайти декілька, але це в будь-якому разі зміни до законодавства через подання законопроєктів. Найпростіше, залишити з кожної пари, яка конкурує, по одній статті», – підсумувала вона.

В Україні 17 березня набули чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Закон посилює відповідальність за порушення правил дорожнього руху не лише водіями, а й пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин.