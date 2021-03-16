«Невловимий київський месник»: відео погоні поліції за скутеристом розсмішило мережу

Курʼєра «Ракети» намагалися затримати, коли він зупинився на переході

Заступник Авакова схвалив дії патрульних, що припинили переслідування

Відеокамери вздовж Дніпровської набережної зафіксували перегони між машиною патрульної поліції та кур'єром популярної служби доставки «Ракета», що сталися учора, 15 березня. Як видно з відео, розміщеного на каналі BerCrime, усі учасники інциденту створювали потенційно аварійні ситуації, курʼєру у підсумку вдалося втекти.

За попередніми даними, кур'єр порушив правила дорожнього руху та поїхав на червоний сигнал світлофору, пише. Це побачили патрульні, які вирішили зупинити пілота. Втім, чоловік зупинятися не збирався, тому почав тікати від інспекторів.

Інцидент стався близько 15:35 на Дніпровській набережній. Коли патрульні помітили порушника, вони одразу почали його переслідування.

Майже у кілометрі від місця початку перегонів поліцейські затисли пілота, однак він вирвався з рук та рвонув далі.

Втім, з огляду на те, що мопеду маневрувати у потоці набагато легше, аніж легковику, кур'єр досить швидко відірвався під полісменів. Останнім довелося виїжджати на зустрічну смугу.

На одному зі світлофорів кур'єр зупинився, а поліцейські перегородили йому рух. Але чоловік розгорнув транспортний засіб та поїхав в інший бік. Згодом він виїхав на тротуар та втік пішохідною зоною. Правоохоронці його вже не намагалися наздогнати.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у фейсбуці пояснив, що патрульні вирішили припинити переслідування, оскільки процес затримання міг привести до ДТП.

«Патрульні – молодці! Звертаюся зараз до всіх служб доставки використовують моторолери та велосипеди. Чи не наймайте на роботу водіїв які нахабно і зухвало порушують правила дорожнього руху, як це було в цьому випадку», – зазначив заступник Авакова.

Раніше стало відомо, що співробітники Національної поліції України виписали попередження народному депутату України Володимиру Ар’єву через порушення Правил дорожнього руху. За словами самого Ар’єва, він посигналив під час руху кортежу президента Володимира Зеленського, «який складався з понад 20 машин».

Також кияни продовжують скаржитись на працівника посольства Греції, який раніше кидався на киян з битою, а зараз паркує автомобіль з дипломатичними номерами на тротуарах та зелених зонах.