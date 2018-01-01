Теракт у Кабулі: Кількість загиблих збільшилась до п'яти
- Сьогодні, 08:31
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Це вже четвертий теракт за останній час
В результаті атаки на військову академію в Кабулі (Афганістан) загинули п'ять військових, ще 10 отримали поранення. Про це повідомляє агентство Пажвак.
Відзначається, що жертвами теракту стали п'ятеро військовослужбовців, ще десять постраждали. Всього нападників було п'ятеро: четверо вбили, ще одного затримали.
Крім того, афганський телеканал 1TV повідомив, що терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад на військову академію в Кабулі.
Як повідомлялося раніше , чотири бойовики напали на пропускний пункт біля головної військової академії країни імені Маршала Фахіма в Кабулі.
Нагадаємо, в суботу, 27 січня, в урядовому кварталі Кабула підірвали начинений вибухівкою автомобіль швидкої допомоги. Теракт стався в обідню пору в суботу, у районі, де розташовані іноземні посольства та урядові будівлі Афганістану.
У результаті вчорашнього теракту в дипломатичному кварталі Кабула загинули 103 людини, ще 235 - поранено.
Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Талібан». Громадяни України, за попередньою інформацією, у суботньому теракті в афганській столиці не постраждали.
Суботній теракт стався через тиждень після смертельного нападу талібів на кабульський готель «Інтерконтиненталь», у якому загинули семеро громадян України.