У Кабулі знову теракт: бойовики напали на військову академію
- Сьогодні, 08:06
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Щонайменше один військовий загинув, троє поранені внаслідок нападу бойовиків на пропускний пункт біля академії в Кабулі
Чотири бойовики напали на пропускний пункт біля головної військової академії країни імені Маршала Фахіма в Кабулі. За попередніми даними, щонайменше один військовий загинув, троє поранені. Про це повідомили у Міністерстві оборони Афганістану.
Також повідомляється, що один бойовик підірвався, ще один загинув у перестрілці, двоє інших продовжили бій з силами безпеки. Бойові дії, що почалися близько 5 ранку 29 січня, тривають.
Поки жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за напад, який стався після недавніх атак талібів у Кабулі, один з яких – 27 січня, коли загинуло понад 100 людей.
Нагадаємо, в суботу, 27 січня, в урядовому кварталі Кабула підірвали начинений вибухівкою автомобіль швидкої допомоги. Теракт стався в обідню пору в суботу, у районі, де розташовані іноземні посольства та урядові будівлі Афганістану.
У результаті вчорашнього теракту в дипломатичному кварталі Кабула загинули 103 людини, ще 235 - поранено.
Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Талібан». Громадяни України, за попередньою інформацією, у суботньому теракті в афганській столиці не постраждали.
Суботній теракт стався через тиждень після смертельного нападу талібів на кабульський готель «Інтерконтиненталь», у якому загинули семеро громадян України.
Джерело: Радіо Свобода