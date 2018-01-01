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    У Кабулі знову теракт: бойовики напали на військову академію

    Щонайменше один військовий загинув, троє поранені внаслідок нападу бойовиків на пропускний пункт біля академії в Кабулі
    Чотири бойовики напали на пропускний пункт біля головної військової академії країни імені Маршала Фахіма в Кабулі. За попередніми даними, щонайменше один військовий загинув, троє поранені. Про це повідомили у Міністерстві оборони Афганістану. Також повідомляється, що один бойовик підірвався, ще один загинув у перестрілці, двоє інших продовжили бій
    • Сьогодні, 08:06
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    Бойовики атакували головну військову академію Афганістану
    Бойовики атакували головну військову академію Афганістану

    Щонайменше один військовий загинув, троє поранені внаслідок нападу бойовиків на пропускний пункт біля академії в Кабулі

    Чотири бойовики напали на пропускний пункт біля головної військової академії країни імені Маршала Фахіма в Кабулі. За попередніми даними, щонайменше один військовий загинув, троє поранені. Про це повідомили у Міністерстві оборони Афганістану.

    Також повідомляється, що один бойовик підірвався, ще один загинув у перестрілці, двоє інших продовжили бій з силами безпеки. Бойові дії, що почалися близько 5 ранку 29 січня, тривають.

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    Поки жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за напад, який стався після недавніх атак талібів у Кабулі, один з яких – 27 січня, коли загинуло понад 100 людей.

    Нагадаємо, в суботу, 27 січня, в урядовому кварталі Кабула підірвали начинений вибухівкою автомобіль швидкої допомоги. Теракт стався в обідню пору в суботу, у районі, де розташовані іноземні посольства та урядові будівлі Афганістану.

    У результаті вчорашнього теракту в дипломатичному кварталі Кабула загинули 103 людини, ще 235 - поранено.

    Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Талібан». Громадяни України, за попередньою інформацією, у суботньому теракті в афганській столиці не постраждали.

    Суботній теракт стався через тиждень після смертельного нападу талібів на кабульський готель «Інтерконтиненталь», у якому загинули семеро громадян України.

    Джерело: Радіо Свобода

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    теракт Афганістан напад Талібан
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