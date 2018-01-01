Кількість жертв кабульського теракту перевищила сотню людей
- Сьогодні, 13:31
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Терористи використали щонайменше дві машини швидкої допомоги
У результаті вчорашнього теракту в дипломатичному кварталі Кабула загинули 103 людини, ще 235 - поранено. Такі останні дані надано міністром внутрішніх справ Вайсом Бармаком, передає Reuters.
За його словами, терористи використали щонайменше дві машини швидкої допомоги, одну з яких було підірвано на КПП.
Відповідальність за вибух узяв на себе «Талібан», а стався теракт через тиждень після їх смертельної атаки на готель «Інтерконтиненталь».
Напередодні генсек ООН заявив, що організатори теракту в Кабулі мають постати перед правосуддям.
У суботу афганське міністерство охорони здоров'я заявило, що число загиблих в результаті теракту в Кабулі зросло до 95.
Нагадаємо, в суботу, 27 січня, в урядовому кварталі Кабула підірвали начинений вибухівкою автомобіль швидкої допомоги. Теракт стався в обідню пору в суботу, у районі, де розташовані іноземні посольства та урядові будівлі Афганістану.
Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Талібан». Громадяни України, за попередньою інформацією, у суботньому теракті в афганській столиці не постраждали.
Суботній теракт стався через тиждень після смертельного нападу талібів на кабульський готель «Інтерконтиненталь», у якому загинули семеро громадян України.
Джерело: 112 Україна