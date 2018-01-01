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    Кількість жертв кабульського теракту перевищила сотню людей

    Терористи використали щонайменше дві машини швидкої допомоги
    У результаті вчорашнього теракту в дипломатичному кварталі Кабула загинули 103 людини, ще 235 - поранено. Такі останні дані надано міністром внутрішніх справ Вайсом Бармаком, передає Reuters. За його словами, терористи використали щонайменше дві машини швидкої допомоги, одну з яких було підірвано на КПП. Відповідальність за вибух узяв на себе
    • Сьогодні, 13:31
    • Розсилка
    Поліція Афганістану
    Поліція Афганістану

    Терористи використали щонайменше дві машини швидкої допомоги

    У результаті вчорашнього теракту в дипломатичному кварталі Кабула загинули 103 людини, ще 235 - поранено. Такі останні дані надано міністром внутрішніх справ Вайсом Бармаком, передає Reuters.

    За його словами, терористи використали щонайменше дві машини швидкої допомоги, одну з яких було підірвано на КПП.

    Відповідальність за вибух узяв на себе «Талібан», а стався теракт через тиждень після їх смертельної атаки на готель «Інтерконтиненталь».

    Напередодні генсек ООН заявив, що організатори теракту в Кабулі мають постати перед правосуддям.

    У суботу афганське міністерство охорони здоров'я заявило, що число загиблих в результаті теракту в Кабулі зросло до 95.

    Нагадаємо, в суботу, 27 січня, в урядовому кварталі Кабула підірвали начинений вибухівкою автомобіль швидкої допомоги. Теракт стався в обідню пору в суботу, у районі, де розташовані іноземні посольства та урядові будівлі Афганістану.

    Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Талібан». Громадяни України, за попередньою інформацією, у суботньому теракті в афганській столиці не постраждали.

    Суботній теракт стався через тиждень після смертельного нападу талібів на кабульський готель «Інтерконтиненталь», у якому загинули семеро громадян України.

    Джерело: 112 Україна

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