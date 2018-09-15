Терористи на Донбасі звинуватили в ліквідації Захарченка «західні спецслужби»



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Колишній ватажок терористів ДНР Олександр Захарченко

Раніше бойовики стверджували, що вибух, в результаті якого було ліквідовано Захарченка, організувала СБУ

Лідери террористичних формувань на Донбасі стверджують, що до вбивства їх ватажка Олександра Захарченка причетний Захід. Про це повідомляє російська «Нова газета» з посиланням на ресурс бойовиків.

Бойовики затримали підозрюваного, який дав свідчення. Раніше вони вже стверджували, що українська Служба безпеки влаштувала вибух, в результаті якого було ліквідовано Захарченко.

Але в результаті виявили нібито «високі технології, не вживані раніше СБУ», а тому зробили висновок, що до убивства причетні західні спецслужби.

Нагадаємо, ватажок терористів так званої ДНР Олександр Захарченко був підірваний в кафе «Сепар» у тимчасово окупованому Донецьку 31 серпня.

В СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.