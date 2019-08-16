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    Терористи п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

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    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання &laquo;Північ&raquo; обстрілів противника не зафіксовано - Терористи п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» обстрілів противника не зафіксовано

    З ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї бойовики тричі відкривали вогонь неподалік Лебединського з напрямку Ужівки

    Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

    Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • тричі неподалік Лебединського з напрямку Ужівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
    • двічі поблизу Водяного з напрямків Ужівки та Азова – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» обстрілів противника не зафіксовано, повідомили у штабі ООС.

    Нагадаємо, на Луганщині в результаті обстрілу терористів в ніч на 15 серпня загинув український військовий.

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