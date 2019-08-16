Терористи п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі



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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» обстрілів противника не зафіксовано

З ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї бойовики тричі відкривали вогонь неподалік Лебединського з напрямку Ужівки

Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі неподалік Лебединського з напрямку Ужівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного з напрямків Ужівки та Азова – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» обстрілів противника не зафіксовано, повідомили у штабі ООС.

Нагадаємо, на Луганщині в результаті обстрілу терористів в ніч на 15 серпня загинув український військовий.