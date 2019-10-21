Терористи сім разів обстріляли українських захисників



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Впродовж доби 21 жовтня внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це 21 жовтня повідомляє пресслужба Міноборони України.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли по позиціях Об’єднаних сил:

неподалік Авдіївки з напрямку Спартака — зі станкових та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Водяного з напрямку Ужівки — з ручних протитанкових гранатометів;

біля Пищевика з напрямку Верхньошироківського — з великокаліберних кулеметів;

біля Верхньоторецького з напрямку Михайлівки — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили три обстріли позицій Об’єднаних сил:

неподалік Золотого-4 з напрямку Золотого-5 — зі стрілецької зброї;

біля Попасної з напрямку Первомайська — з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Оріхового з напрямку Золотого-5 — з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

«Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано», - заявили в Міноборони.

Нагадаємо, 18 жовтня у Миргороді попрощалися із військовою Ярославою Никоненко, яка загинула 15 жовтня від кулі ворожого снайпера у Мар'янці.