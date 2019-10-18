Україна вимагає від Росії пояснень щодо «перепису населення» на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупований РФ Донбас

На тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях з 1 жовтня російські окупаційні адміністрації розпочали так званий перепис населення

Україна вимагає від Росії пояснень щодо так званого перепису населення на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Про це заявив радник представництва України при міжнародних організаціях Ігор Головченко під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє «Укрінформ».

«Ми звертаємось з вимогою до російської делегації роз'яснити цілі так званого перепису населення в окупованих Росією частинах Донбасу, про що СММ інформувала в своїх останніх щоденних доповідях», - заявив він.

Головченко сказав, що факт того, що особи, які роблять цей «перепис», повідомили місію ОБСЄ про заборону спілкуватися з СММ викликає додаткове занепокоєння тим, що зібрана інформація буде використана для залякування місцевих жителів.

«Ми в черговий раз наголошуємо російській стороні на необхідності забезпечення повного і безпечного доступу СММ до окупованих частин Донбасу, щоб мати змогу звітувати про безпекову ситуацію, а також моніторити та підтримувати повагу до прав людини та основних свобод», - заявив Головченко.

Як відомо, у непідконтрольних урядові України районах Донецької та Луганської областей проводиться «перепис населення».