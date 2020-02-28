Ти можеш, але не маєш права. Експерти обговорюватимуть прояви дискримінації у різних сферах життя трансляція



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На пресконференції говоритимуть й про те, що турбує українську молодь сьогодні в питаннях упереджень і політики протидії дискримінації

У п’ятницю, 28 лютого, о 10:30 в пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) відбудеться пресконференція на тему: «Ти можеш, але не маєш права».

Запрошені гості: Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень (УНЦПД); Ольга Коваленко, експертка УНПД; творчий колектив, який готував аудіовізуальну продукцію.

Напередодні відзначення 1 березня Дня нульової дискримінації (Zero Discrimination Day), Український незалежний центр політичних досліджень запрошує всіх охочих (представників громадських організацій, активістів, представників влади та журналістів) на спільну дискусію та презентацію соціального відео «Ти можеш, але не маєш права», підготовленого за сприяння Фонду прав людини Посольства Нідерландів в Україні в межах проекту «Парламентські вибори в Україні крізь призму прав людини».

На заході буде обговорено питання різних проявів дискримінації, упереджень, шеймінгу, яких зазнають різні люди – у сфері зайнятості, вирішенні житлових питань, охорони здоров'я, при отриманні адміністративних послуг, у сфері освіти, в інших сферах. Також обговорюватимуться явища ейджизму, проблем у сфері запобігання проявам дискримінації різних соціальних та вікових груп громадян.

Говоритимемо й про те, що турбує українську молодь сьогодні в питаннях упереджень та політики протидії дискримінації.