Молодий Кабмін - це щеплення від старих корупційних зв'язків, - політолог



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Олексій Гончарук грамотний економіст, має досвід роботи в іноземних фінансових інституціях, - Карасьов

У Гончарука, як і Зеленського немає корупційних зв'язків, тому новий уряд показує результати, - Карасьов

У прем'єрміністра Олексія Гончарука нема корупційного бекграунду, тому молодий уряд досягає ефективних результатів, на відміну від старих політиків.

Про це на своїй Facebook-сторінці написав політолог Вадим Карасьов.

«Гончарук грамотний економіст, має досвід роботи в іноземних фінансових інституціях, тому його погляд свіжий і модерний. Більш того, молодість може лякати деяких, але для України молодий Кабмін, це щеплення від старих корупційних зв'язків», - написав експерт.

За словами Карасьова, корупційного минулого немає як у прем'єрміністра, так і у президента, саме тому українці зробили ставку на нову команду. Старий політичний клас показував свою недієздатність протягом всієї історії України.

Експерт вважає, що зниження тарифів на газ не могли зробити ні уряд Яценюка, не уряд Гройсмана, тому це свідчить про результативність нинішнього Кабміну.

«До речі, погляньте на Фінляндію, там теж молодь прийшла до управління країною. Тому дорогу молодим», - зазначив політолог.