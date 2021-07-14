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    «Ти що, не росіянин?» Путін розрекламував свою статтю про Україну

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    Путін продовжує нести маячню - «Ти що, не росіянин?» Путін розрекламував свою статтю про Україну
    Путін продовжує нести маячню
    Фото з відкритих джерел

    Російський диктатор, коментуючи свою статтю про Україну, знову вдався до демагогії

    Нещодавно Путін висловився про триєдність російського, українського та білоруського народів, заявивши: «Ти що, не росіянин?». Про це інформує Фонтанка.ру.

    Відомо, що російський диктатор, коментуючи свою статтю про Україну, зробив чергову гучну заяву у своєму стилі:

    «Ось з президентом Білорусії розмовляв, він говорить: «Коли в хокей граємо, один на іншого розсердиться, партнер припускається помилки, в серцях кричать: ну ти що, не зрозумів чи що, ти що не росіянин?». Це йде автоматично, від душі, від серця. Нікуди ця триєдність не поділася і нікуди не дінеться», – зазначив президент Росії.

    Нагадаємо, що на офіційному сайті Кремля 12 липня опублікували статтю українською мовою «про історичну єдність росіян та українців». Автором статті обсягом майже 40 тисяч символів зазначений президент РФ Володимир Путін.

    Додамо, що президент Російської Федерації Володимир Путін розповів про майбутні контракт на транзит газу через Україну після запуску газопроводу «Північний потік-2».

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    Теги: Білорусь Росія Путін
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    «Ти що, не росіянин?» Путін розрекламував свою статтю про Україну