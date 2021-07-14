Путін зробив заяву щодо транзиту газу через Україну

Росія буде дотримуватися своїх зобов'язань, запевнив Путін

Президент Російської Федерації Володимир Путін розповів про майбутні контракті на транзит газу через Україну після запуску газопроводу «Північний потік-2». Про це він заявив в інтерв'ю на News24 Russia.

Як він підкреслив, Росія буде дотримуватися своїх зобов'язань.

За його словами, «Газпром» підписав контракт на п'ять років на прокачку російського газу через територію України. І, «незважаючи на деякі складності сьогоднішнього дня, Росія взяла на себе зобов'язання в рамках цього контракту і безумовно буде їх виконувати».

Нагадаємо, українська влада побоюється, що Москва відмовиться від контракту газу через Україну після запуску «Північного потоку-2», який повинен з'єднати Росію і Німеччину в обхід української території. В «Нафтогазі» заявляли, що транзит російського газу стримує Росію від ескалації агресії проти України.

Зазначимо, голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що Україна прагне здійснювати «Зелений перехід», так само як і Європейський Союз.

До слова, Меркель обіцяє, що «Північний потік-2» не замінить український транзит.