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    У світі

    Тихановська уточнила свою позицію щодо анексії Криму

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    Що стосується збройної агресії Росії на Донбасі, то вона виступає проти будь-якого прояву агресії - Тихановська уточнила свою позицію щодо анексії Криму
    Що стосується збройної агресії Росії на Донбасі, то вона виступає проти будь-якого прояву агресії

    На її думку, окупований Росією півострів належить Україні

    Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська визначилася з позицією щодо Криму. Про це повідомляє «Укрінформ».

    Вона підкреслила, що схиляється до приналежності Криму з точки зору міжнародного права.

    «Моя особиста точка зору – є міжнародний закон, законодавство. І на підставі міжнародного законодавства Крим, звичайно, належить Україні», – зазначила Тихановська.

    Що стосується збройної агресії Росії на Донбасі, то вона виступає проти будь-якого прояву агресії. У той же час вона підкреслила, що не має права говорити від імені білоруського народу.

    Нагадаємо, раніше Тихановська озвучувала загальноприйняту в Білорусі позицію про те, що Крим де-юре український, а де-факто російський.

    Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що хоче почути від неї позиції щодо статусу Криму.

    «Було б дуже корисно, якби вони (опозиція – ред.) висловили своє ставлення до України, про те, як вони будуть оцінювати і ставитися до російської агресії проти нашої держави, до незаконної окупації українських територій. Це дуже прості заяви, які можуть прозвучати і стати чітким сигналом для України», – заявив Кулеба.

    Нагадаємо, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

    У зв'язку з тим, що дія ультиматуму закінчилася 25 жовтня, Тихановська оголосила про початок загальнонаціонального страйку з понеділка, 26 жовтня.

    26 жовтня акції протесту розпочалися в низці білоруських вишів. Зокрема, в них беруть участь студенти з Білоруського державного університету (БДУ), Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки (БГУИР), Білоруського національного технічного університету (БНТУ) і Мінського державного лінгвістичного університету (МЛУ).

    Згодом стало відомо, що в Білорусі почали відраховувати студентів за участь в протестах.

    Крим міністр закон опозиція Дмитро Кулеба Світлана Тихановська
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