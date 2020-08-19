Тихановська записала нове відео для лідерів ЄС



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Світлана Тихановська закликала лідерів Європи не визнавати результати виборів в Білорусі

Білоруська опозиціонерка закликала не визнавати вибори в країні

Головна опонентка чинної влади Білорусі Світлана Тихановська звернулася до лідерів ЄС. Вона заявила, що вибори 9-ого серпня не були ні чесними, ні прозорими, а їх результати були сфальсифікованими.

Про це вона розповіла у новому відеозверненні.

Тихановська заявила, що люди, які вийшли захищати свої голоси на вулиці міст по всій Білорусі, були жорстоко побиті, позбавлені волі, піддані тортурам чинним режимом.

«Я закликаю вас не визнавати ці сфальсифіковані вибори. Лукашенко втратив будь-яку легітимність в очах нашого народу і всього світу. З метою сприяти мирну передачу влади, я ініціювала створення Національної координаційної ради Білорусі», - заявила вона.

За її словами, ця рада очолить процес мирної передачі влади за допомогою діалогу і оголосить нові чесні і демократичні вибори президента за участю міжнародних спостерігачів.

«Шановні глави держав Європи, я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі. Я закликаю всі країни поважати принципи міжнародного права. Я закликаю поважати суверенітет Республіки Білорусь і вибір білоруського народу», - заявила вона.

Зазначимо, що білоруські активісти оголосили перепочинок для створення небувалого організаційного руху і закликають людей «знову готувати свої ноги» на вихідні.

Також наводимо список країн, які визнали Лукашенка президентом.

Зазначимо, 18 серпня ввечері в Мінську приземлився літак, яким ймовірно користується директор ФСБ Росії Олександр Бортніков.

Раніше опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська записала нове звернення до народу Білорусі, у якому заявила, що готова взяти на себе відповідальність і стати національним лідером.