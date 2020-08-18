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    До Мінська міг прилетіти директор ФСБ Росії

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    <p>На літаку, який прилетів у Мінськ, може здійснювати перельоти директор спецслужби РФ Олександр Бортніков</p> - До Мінська міг прилетіти директор ФСБ Росії

    На літаку, який прилетів у Мінськ, може здійснювати перельоти директор спецслужби РФ Олександр Бортніков

    Літак Ту-214ВПУ спеціального льотного загону «Росія» прибув у вівторок ввечері з Москви до Мінська

    У вівторок ввечері в Мінську приземлився літак, яким ймовірно користується директор ФСБ Росії Олександр Бортніков.

    Про це повідомляє «Новая газета» з посиланням на дані Flightradar.

    Зазначається, що літак Ту-214ВПУ спеціального льотного загону «Росія» прибув увечері у вівторок з Москви до Мінська.

    Дані з відкритих джерел свідчать, що на Ту-214ВПУ RA-64523 може здійснювати перельоти директор спецслужби Олександр Бортніков. Видання зазначає, що в лютому 2015 року агентство «РІА Новини» повідомляло про візит Бортнікова до Вашингтона.

    Тоді ж в столиці США приземлився саме цей борт.

    b974
    Скріншот клікабельний

    Раніше про прибуття літака ФСБ Росії до Мінська повідомили білоруські ЗМІ.

    Також ЗМІ повідомили, що у Смоленській області в бік Білорусі рухається колона військової техніки.

    У неділю на російських дорогах неподалік кордону з Білоруссю також помітили кілька великих колон автозаків без номерів з людьми без розпізнавальних знаків.

    Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

    Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. 

    Згодом Лукашенко ще раз поговорив із Путіним, вдруге протягом вихідних. 

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      Білорусь Росія ФСБ літак політика протест
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