До Мінська міг прилетіти директор ФСБ Росії графіка



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На літаку, який прилетів у Мінськ, може здійснювати перельоти директор спецслужби РФ Олександр Бортніков

Літак Ту-214ВПУ спеціального льотного загону «Росія» прибув у вівторок ввечері з Москви до Мінська

У вівторок ввечері в Мінську приземлився літак, яким ймовірно користується директор ФСБ Росії Олександр Бортніков.

Про це повідомляє «Новая газета» з посиланням на дані Flightradar.

Зазначається, що літак Ту-214ВПУ спеціального льотного загону «Росія» прибув увечері у вівторок з Москви до Мінська.

Дані з відкритих джерел свідчать, що на Ту-214ВПУ RA-64523 може здійснювати перельоти директор спецслужби Олександр Бортніков. Видання зазначає, що в лютому 2015 року агентство «РІА Новини» повідомляло про візит Бортнікова до Вашингтона.

Тоді ж в столиці США приземлився саме цей борт.

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Раніше про прибуття літака ФСБ Росії до Мінська повідомили білоруські ЗМІ.

Також ЗМІ повідомили, що у Смоленській області в бік Білорусі рухається колона військової техніки.

У неділю на російських дорогах неподалік кордону з Білоруссю також помітили кілька великих колон автозаків без номерів з людьми без розпізнавальних знаків.

Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести.

Згодом Лукашенко ще раз поговорив із Путіним, вдруге протягом вихідних.