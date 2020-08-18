До Мінська міг прилетіти директор ФСБ Росії

До Мінська міг прилетіти директор ФСБ Росіїграфіка
На літаку, який прилетів у Мінськ, може здійснювати перельоти директор спецслужби РФ Олександр Бортніков
Літак Ту-214ВПУ спеціального льотного загону «Росія» прибув у вівторок ввечері з Москви до Мінська
У вівторок ввечері в Мінську приземлився літак, яким ймовірно користується директор ФСБ Росії Олександр Бортніков.
Про це повідомляє «Новая газета» з посиланням на дані Flightradar.
Зазначається, що літак Ту-214ВПУ спеціального льотного загону «Росія» прибув увечері у вівторок з Москви до Мінська.
Дані з відкритих джерел свідчать, що на Ту-214ВПУ RA-64523 може здійснювати перельоти директор спецслужби Олександр Бортніков. Видання зазначає, що в лютому 2015 року агентство «РІА Новини» повідомляло про візит Бортнікова до Вашингтона.
Тоді ж в столиці США приземлився саме цей борт.
Раніше про прибуття літака ФСБ Росії до Мінська повідомили білоруські ЗМІ.
Також ЗМІ повідомили, що у Смоленській області в бік Білорусі рухається колона військової техніки.
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