У Мінську після виборів комісія вирішувала, який протокол вивісити (відео)



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У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента

Білоруське видання оприлюднило відеозапис розмови нібито членів однієї з виборчих комісій Мінська

З’явилося відео, на якому нібито члени однієї з виборчих комісій Мінська вирішували, який протокол показати людям.

Відео опублікувало видання Tut.by.

Повідомляється, що з виданням на умовах анонімності погодився поспілкуватися один з членів виборчої комісії дільниці № 44, яка розташовувалася в СШ № 203 Мінська.

«Я щиро сподівався на чесні вибори, був готовий до «вкидання», як це було в минулі роки, але такого безмежного порушення Виборчого кодексу ще жодного разу не було», – сказав виданню член комісії.

За словами співрозмовника ЗМІ, під час дострокового голосування вивішувався правдивий протокол, у ньому була відображена реальна явка виборців з 4 по 8 серпня – 150 осіб.

«А вранці 9 серпня там уже було 758 осіб! Щоб ви розуміли: загальна кількість зареєстрованих виборців на нашій ділянці – 1878», – навів цифри член виборчої комісії.

«Коли вивісили протоколи з перемогою Тихановської, весь натовп скандував: «Молодці! Дякую!». Тому ми спокійно покинули будівлю школи», – додав він.

Зазначимо, що у Білорусі знайшли мертвим директора музею, який не підписав протокол на виборах.

Раніше правозахисники заявили, що у Білорусі під час протестів загинули не менше п’яти людей.

Було оприлюднено фото і відео загибелі учасника протестів у Мінську, що спростовує версію влади.

Як повідомлялося, Польща почала приймати перших біженців з Білорусі.

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка.

У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.