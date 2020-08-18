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    Тихановська у день народження свого чоловіка записала нове звернення до білорусів

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    <p>Світлана Тихановська знову звернулася до народу Білорусі</p> - Тихановська у день народження свого чоловіка записала нове звернення до білорусів

    Світлана Тихановська знову звернулася до народу Білорусі

    Сьогодні чоловік Світлани Тихановської відзначає день народження у в'язниці

    Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська записала нове відеозвернення з нагоди дня народження свого чоловіка, політв'язня Сергія Тихановського.

    Опонентка Лукашенка запевняє, що її чоловіка затримали за сфабрикованою справою, аби не допустити його участі у виборах президента.

    «Він був затриманий в Гродно, за звинуваченням у злочині, якого не скоював. За провокацією спецслужб. Щоб він замовкнув і не брав участі у виборчій кампанії, його облили брудом», - зазначила вона.

    Тихановська переконує, що у Білорусі пропаганда робить злочинців з патріотів. Мовляв, державні ЗМІ дають неправдиву інформацію і називають людей винними без суду.

    «Вся ця кричуща несправедливість і беззаконня показує нам, як працює ця гнила система. В якій одна людина все контролює. Одна людина тримає в страху країну вже 26 років. Одна людина вкрала у білорусів їх вибір», - підкреслила кандидатка.

    Тихановська передала глядачам слова свого чоловіка. «Мій чоловік Сергій Тихановський просить, щоб я передала вам його слова. Він, і інші політв'язні, сидять. Але він просить, щоб ви не сиділи. Щоб ви не сиділи, а зробили все, щоб жити в країні для життя», - уклала вона.

    До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

    Крім того. Лукашенко заявив, що пропонував опозиції перерахувати голоси.

    Разом з тим напередодні уряд Німеччини визнав факт переговорів з Тихановською

    У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

    Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

    Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

    Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

    Раніше опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська записала нове звернення до народу Білорусі, у якому заявила, що готова взяти на себе відповідальність і стати національним лідером.

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    Білорусь вибори Олександр Лукашенко Світлана Тихановська
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