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    Тіллерсон закликав Кремль прискорити виконання Мінських угод

    Тіллерсон і Лавров обговорили питання, пов'язані з Україною, Сирією та КНДР
    Державний секретар США Рекс Тіллерсон у розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наголосив на необхідності прискорити виконання Росією своїх зобов'язань за Мінськими угодами. [READ_MORE] Про це йдеться у заяві на сайті Держдепу. У телефонній розмові сторони обговорили майбутню зустріч спецпредставника США Курта
    • Сьогодні, 18:08
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    <span>Тіллерсон нагадав Лаврову, що вимагає повного виконання Мінських угод</span>
    Тіллерсон нагадав Лаврову, що вимагає повного виконання Мінських угод

    Тіллерсон і Лавров обговорили питання, пов'язані з Україною, Сирією та КНДР

    Державний секретар США Рекс Тіллерсон у розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наголосив на необхідності прискорити виконання Росією своїх зобов'язань за Мінськими угодами.

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    Про це йдеться у заяві на сайті Держдепу.

    У телефонній розмові сторони обговорили майбутню зустріч спецпредставника США Курта Волкера з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

    «Щодо України держсекретар відзначив майбутню зустріч спецпредставника США Волкера з російським представником Сурковим і наголосив на необхідності прискорити виконання Росією своїх зобов'язань за Мінськими угодами й повернутися до деескалації бойових дій на сході України», - йдеться у заяві.

    Також повідомляється, що під час розмови Тіллерсон і Лавров обговорили ситуацію в Сирії та Північній Кореї.

     

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    Донбас Мінські угоди Сергій Лавров Рекс Тіллерсон
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