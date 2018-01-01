Тіллерсон закликав Кремль прискорити виконання Мінських угод

Тіллерсон і Лавров обговорили питання, пов'язані з Україною, Сирією та КНДР

Державний секретар США Рекс Тіллерсон у розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наголосив на необхідності прискорити виконання Росією своїх зобов'язань за Мінськими угодами. [READ_MORE] Про це йдеться у заяві на сайті Держдепу. У телефонній розмові сторони обговорили майбутню зустріч спецпредставника США Курта



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Тіллерсон нагадав Лаврову, що вимагає повного виконання Мінських угод

Тіллерсон і Лавров обговорили питання, пов'язані з Україною, Сирією та КНДР

Державний секретар США Рекс Тіллерсон у розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наголосив на необхідності прискорити виконання Росією своїх зобов'язань за Мінськими угодами.

Про це йдеться у заяві на сайті Держдепу.

У телефонній розмові сторони обговорили майбутню зустріч спецпредставника США Курта Волкера з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

«Щодо України держсекретар відзначив майбутню зустріч спецпредставника США Волкера з російським представником Сурковим і наголосив на необхідності прискорити виконання Росією своїх зобов'язань за Мінськими угодами й повернутися до деескалації бойових дій на сході України», - йдеться у заяві.

Також повідомляється, що під час розмови Тіллерсон і Лавров обговорили ситуацію в Сирії та Північній Кореї.