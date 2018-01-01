Держсекретар США звинуватив Росію у причетності до хіматак у Сирії

Тіллерсон нагадав, що у вересні 2013 року Москва гарантувала ліквідацію всіх запасів сирійської хімзброї

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Росія відповідальна за триваючі хімічні атаки в Сирії проти мирних громадян, оскільки не забезпечила гарантій щодо знищення хімзброї. З відповідною заявою він виступив у вівторок під час перебування в Парижі, повідомляє «Укрінформ». «Лише вчора понад 20 мирних жителів, більшість з



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Державний секретар США Рекс Тіллерсон

Тіллерсон нагадав, що у вересні 2013 року Москва гарантувала ліквідацію всіх запасів сирійської хімзброї

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Росія відповідальна за триваючі хімічні атаки в Сирії проти мирних громадян, оскільки не забезпечила гарантій щодо знищення хімзброї.

З відповідною заявою він виступив у вівторок під час перебування в Парижі, повідомляє «Укрінформ».

«Лише вчора понад 20 мирних жителів, більшість з яких діти, стали жертвами газової атаки із застосуванням хлору», - наголосив глава американської дипломатії.

Він підкреслив, що можливість режиму Асада й надалі застосовувати хімічну зброю викликає серйозну стурбованість.

«Той, хто скоїв ці напади, зрештою відповідатиме за жертви в Східній Гуті, а також незліченної кількості інших хімічних атак у Сирії після введення військ Росії в цю країну», - зауважив держсекретар США.

Як він нагадав, у вересні 2013 року Москва гарантувала ліквідацію всіх запасів сирійської хімзброї. «Тим самим Росія взяла на себе відповідальність як гарант для забезпечення того, щоб сирійські союзники припинили використання хімзброї», - зауважив Тіллерсон.

Крім того, нагадав Тіллерсон, у березні 2015 року Росія підтримала Резолюцію Радбезу ООН № 2209, в якій ішлося про відповідальність за використання будь-яких токсичних хімічних речовин як зброї, включаючи хлор.

«Росія не виконала цих зобов'язань. З того часу, з квітня 2014 року, з'являється дедалі більше доказів, що Сирія й надалі незаконно володіє хімзброєю та застосовує її проти власних громадян», - підкреслив глава Держдепу.

За його словами, «Росія, захищаючи свого сирійського союзника, просто беззаперечно порушила власні зобов'язання перед США як основний гарант». Неспроможність РФ вирішити проблему хімзброї в Сирії «ставить під сумнів відповідність її участі у процесі врегулювання загальної кризи», заявив держсекретар США.

На думку держсекретаря, РФ має, як мінімум, «припинити застосовувати вето та принаймні утриматися від майбутніх голосувань у Раді Безпеки з цього питання».

Рекс Тіллерсон також звернувся до міжнародної спільноти із закликом посприяти припиненню застосування хімічної зброї будь-де у світі.

До слова, 20 січня Туреччина розпочала операцію «Оливкова гілка» на півночі Сирії, а 21 січня турецькі війська почали наземний наступ.