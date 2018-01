Тема України не буде зникати з двосторонніх відносин США і РФ - Тіллерсон

Тіллерсон вибудовує такі відносити з РФ, щоб врегулювати конфлікт на сході України

Держсекретар США Рекс Тіллерсон при вибудовуванні відносин з Москвою бачить своє завдання в тому, щоб «зосередитися на по-справжньому серйозних проблемах», включаючи врегулювання конфлікту на сході України, ситуацію в Сирії і підтримку «стабільності в Східній Європі». Про це Тіллерсон заявив в інтерв'ю CNN, повний текст якого телекомпанія розмістила на своєму сайті в п'ятницю, 5 січня.

При цьому глава Держдепартаменту США зазначив, що у Вашингтона і Москви попереду – «дуже важливі переговори» про Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) і Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

Сполучені Штати неодноразово звинувачували Москву в порушенні умов ДРСМД, зокрема висловлювали невдоволення створенням і розміщенням російських крилатих ракет наземного базування SSC-8, які в Росії звуться 9M729.

У грудні 2017 року видання Politico з посиланням на джерела в Білому домі повідомило, що адміністрація президента Дональда Трампа схвалила пакет санкцій відносно Росії за порушення ДРСМД. Так, штрафні заходи повинні бути введені відносно російських компаній, відповідальних за створення ракет.

Точних термінів переговорів з російською стороною з даної проблеми Тіллерсон в бесіді з журналістом CNN не позначені.

Раніше в коментарі для газети The New York Times Тіллерсон, підбиваючи підсумки першого року на посаді держсекретаря США, вказав, що Росія і США зможуть продовжувати business as usual, тобто вести справи як завжди, лише після того як конфлікт на сході України буде врегульовано мирним шляхом.

Джерело: Deutsche Welle