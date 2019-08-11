Тіло загиблого на Донбасі нацгвардійця вже добу не можуть забрати через обстріли



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Українські військові розказали, що незважаючи на режим припинення вогню, бойовики намагаються просуватись вперед

У суботу на Світлодарській дузі загинув молодший лейтенант, нацгвардієць Роман Романченко

Тіло українського воїна, який у суботу загинув на Світлодарській дузі, досі не вдалося евакуювати.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Нагадаємо, на Світлодарській дузі, біля селища Луганське, загинув молодший лейтенант, нацгвардієць Роман Романченко. Нині відомо, що йому було 25 років.

Військові на позиції розказали, що незважаючи на режим припинення вогню, бойовики продовжують окопуватись й намагаються просуватись вперед. Вони почали рити окопи в бік дороги, яка з’єднує дві наші позиції. Бійці кажуть, якщо їм це вдасться, то буде втрачено доступ до одного із опорників. Тому було вирішено провести розвідку. Аби надалі встановити там спостереження й зупинити бойовиків. Однак бійці підірвались на міні, яка була встановлена раніше терористами.

«Хоча все це сталося напередодні, тіло загиблого Романа Романченка добу не вдається евакуювати, адже там небезпечна територія і бойовики не дають підійти. Крім того, кажуть військові, найманці надвечір почали обстрілювати із гранатометів та кулеметів наші позиції», - йдеться у сюжеті.

ЗМІ додає, що загалом же фактично немає перемир’я по всій лінії фронту. Із кожним днем бойовики нарощують кількість обстрілів. За минулу добу ворог відкривав вогонь 13 разів. Знову заговорили на передовій важкі міномети. Зокрема, забороненими 82-х міліметровими мінами найманці обстрілювали військових поблизу Катеринівки.

Загалом від моменту оголошення перемир’я, 21 липня, нацгвардієць став вже сьомим загиблим тут на Донбасі.