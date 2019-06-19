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    Тіло застреленого Тимчука винесли з будинку

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    Тіло застреленого Тимчука винесли з будинку

    Слідчі та судмедексперти пропрацювали на місці загибелі майже 5 годин

    Близько 18-ї години винесли тіло Дмитра Тимчука з будинку на бульварі Перова, де він проживав з родиною.

    Слідчі оперативні дії на місці загибелі нардепа тривали близько п’яти годин.

    Як повідомляють журналісти, які перебувають під будинком, близько 17-ї години туди під’їхала швидка – якійсь жінці стало зле. З якої квартири ця жінка, невідомо.

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    Нагадаємо, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли з вогнепальним пораненням голови у свої квартирі. Повідомлення про трагедію поступило о 12:15.

    У МВС не виключають, що Тимчука було вбито, однак розглядають і інші версії, серед яких - необережне поводження зі зброєю. Справа відкрита за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

    Серед експертів популярна думка, що майже неможливо вистрілити собі в голову під час чищення пістолета. В коментарі «Главкому» військовий експерт Ігор Романенко підкреслив, що не вірить у те, що Тимчук міг застрелитися випадково під час чистки зброї. У свою чергу у «Народному фронті» припускають, що загибель Тимчука - це замасковане вбивство.

    Народний депутат від БПП Олександр Бригинець стверджував, що Дмитро Тимчук вранці 19 червня був присутній у сесійній залі.

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