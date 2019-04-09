Тимошенко напророчила ще рік тому «зеленого» кандидата від олігархів



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Тимошенко заявляла, що той кандидат «зеленого» уявлення не матиме ані про економіку, ані про фінанси, ані про кризу, ані про війну

Ключові олігархічні клани підготували на посаду президента України свого кандидата, який через свою некомпетентність буде лише маріонеткою у руках великого капіталу.

Про це ще у 2017 році заявила у ефірі одного з телеканалів лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Відповідне відео поширив паблік у «Баба і кіт» у Facebook.

«Насправді я хочу, щоб люди зараз знали, що готується новий кандидат на президентські вибори від об’єднаної олігархії. Вони не готові здавати свої позиції», - заявила Тимошенко.

За її словами, цей кандидат «зеленого» уявлення не матиме ані про економіку, ані про фінанси, ані про кризу, ані про війну.

«Їм (олігархам – ред.) потрібна маріонетка в руках. Я не хочу називати прізвищ. Люди побачать це. Але ключові клани країни готують собі маріонетку. І ця маріонетка мусить бути таким «болванчиком», який буде сидіти на президентській посаді, а за спиною вони будуть знову всю цю поганку, яку вони зараз роблять, крутити», - підкреслила політик.

Нагадаємо, 9 квітня під офісом Зеленського влаштували декілька акцій.Учасники першої прийшли до шоумена «як до майбутнього президента», аби розповісти про корупцію. Другу акцію скликав блогер Мирослав Олешко, який вимагає від Зеленського розповісти про свої наміри.

Під час мітингу біля офісу Зеленського правоохоронці затримали двох чоловіків за спробу провокації.

Раніше у штабі Зеленського повідомили, що під офісом команди невідомі планують провести платний мітинг з можливими провокаціями.