Тимошенко завершила свій виборчий тур у центрі столиці (ФОТО)



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Кандидат у президенти Юлія Тимошенко за останні місяці об’їхала всю Україну Фото: ba.org.ua

Загалом у акції взяло участь близько 30 тисяч людей

31 березня для України – це історичний момент. Зробивши правильний крок, у нашого покоління з’явиться шанс на світле і щасливе майбутнє. Про це Юлія Тимошенко заявила під час акції єднання «Україна обирає зміни», яка одночасно проходила на Михайлівській площі у Києві, на Соборній площі в Маріуполі та на площі перед університетом ім. Івана Франка у Львові.

«Це унікальний момент, що на сотні років може визначити майбутнє України та кожного з нас. Такі моменти в житті кожної нації час від часу наступають. Нації або реалізовують цей шанс і можливість, або його втрачають. Я переконана, що наш шанс буде реалізовано. І ми з вами – наше покоління – несемо відповідальність перед нашими нащадками, яку країну ми передамо дітям», – наголосила лідер «Батьківщини».

Кандидат у президенти зазначила, що за останні місяці вона об’їхала всю Україну: від Сходу до Заходу, де побачила та поспілкувалась з тисячами людей. Усі вони, наголосила голова партії, чекають на зміни в країні.

Для того щоб закінчити епоху руїн і розпочати епоху відродження та становлення України, Юлією Тимошенко був ініційований та розроблений разом із кращими фахівцями Новий курс – покроковий план дій, чітка стратегія розвитку, яка інвентаризує всі наші ресурси і прокладає шлях, щоб наступні роки були переможними.

За словами Тимошенко, об’єднавши наші зусилля, ми побудуємо красиву державу, у якій кожен захоче жити.

«У нас є шлях, національний план, світла і чітка надія. Об’єднавшись, ми зможемо показати високий клас, як перемагати і йти вперед», – переконана лідер партії.

Фото: ba.org.ua

Нагадаємо, під час акції єднання кандидата у президенти України Юлію Тимошенко підтримали голова Спілки власників житла України Олексій Кучеренко, волонтер, правник, громадський активіст Геннадій Друзенко, ветеран АТО, захисник Донецького аеропорту Микола Тихонов та українські військові, перший президент України Леонід Кравчук та кандидат у президенти Сергій Тарута, який нещодавно заявив про підтримку лідера «Батьківщини».

Загалом у акції взяло участь близько 30 тисяч людей.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 29 березня, закінчується передвиборча агітація перед першим туром виборів президента України.